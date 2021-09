Την ανάγκη να απομακρυνθούν όλα τα ξένα στρατεύματα από τη Λιβύη, όλες οι παραστρατιωτικές και μισθοφορικές δυνάμεις και να μην υπάρχει ξένη στρατιωτική παρουσία για να διενεργηθούν αδιάβλητες εκλογές στη χώρα, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τη Λίβυα ομόλογό του, Νάιλα Ελ Μανγκούς. «Το σημαντικότερο διακύβευμα για μας είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης» κατέστησε σαφές ο Νίκος Δένδιας και εξήγησε πως βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η διοργάνωση αδιάβλητων εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου, όπως προβλέπεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την ελπίδα να αναδειχθεί μια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση στη Λιβύη που να απελευθερωθεί από τα βαρίδια του παρελθόντος, όπως το άκυρο, ανυπόστατο και παράνομο «τουρκο-λιβυκό» μνημόνιο. «Ένα μνημόνιο που εκτός από τη διεθνή κοινότητα, δεν το δέχεται ούτε η Βουλή της Λιβύης. Εμείς λέμε ότι είναι ένα νομικό παράδοξο, που αγνοεί κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Αγνοεί και την κοινή λογική και τη γεωγραφία» διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Εξίσου, επισήμανε πως η ΕΕ οφείλει να αντιληφθεί με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η Λιβύη δεν είναι μια μακρινή χώρα της Αφρικής, αλλά μια χώρα της Μεσογείου για την οποία η ΕΕ, και βέβαια η Ελλάδα, έχουν και ευθύνη και υποχρέωση να βοηθήσουν. «Η αστάθεια στη νότια όχθη της Μεσογείου επηρεάζει όλα τα κράτη της περιοχής και πρέπει να το δουν καθαρά όλα τα κράτη της περιοχής» προσέθεσε.

During today's meeting with #Libya FM Najla El Mangoush, I reiterated the importance of holding fair elections in December, and stressed the need for the immediate withdrawal of all foreign forces, both troops & mercenaries. pic.twitter.com/fGuBmggByK