«Κλειδώνει» και η τέταρτη Belharra - Στο νερό ήδη οι τρεις υπερσύγχρονες ελληνικές φρεγάτες - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

H πρώτη φρεγάτα, η «Κίμων», έχει ξεκινήσει ήδη τις εν πλω δοκιμές, θα παραδοθεί τον Δεκέμβριο στο Πολεμικό Ναυτικό - Ο Νίκος Δένδιας ενημερώνει τη Βουλή

Belharra: «Κλειδώνει» και η 4η φρεγάτα

Το πιο σημαντικό ορόσημο έως τώρα έχει φτάσει το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, με τις τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI – Belharra να βρίσκονται πια στο νερό.

Η  επίσημη τελετή καθέλκυσης για την τρίτη, τη «Φορμίων» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στη Λοριάν της Γαλλίας, και θα την παρακολουθήσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

H πρώτη φρεγάτα, η «Κίμων», έχει ξεκινήσει ήδη τις εν πλω δοκιμές, και πρόκειται να παραδοθεί τον Δεκέμβριο στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όμως φαίνεται ότι πηγαίνουμε ολοταχώς και για την πρόσκτηση τέταρτης φρεγάτας Belharra. Την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή με 25% στο πρόγραμμα ναυπήγησης, με την Belharra δηλαδή να είναι «made in Greece» κατά 25%. 

Η απόκτηση και η επικείμενη επιχειρησιακή λειτουργία των τριών φρεγατών έχει θορυβήσει την τουρκική κοινή γνώμη.

