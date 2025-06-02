Belharra: «Κλειδώνει» και η 4η φρεγάτα

Το πιο σημαντικό ορόσημο έως τώρα έχει φτάσει το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, με τις τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI – Belharra να βρίσκονται πια στο νερό.

Η επίσημη τελετή καθέλκυσης για την τρίτη, τη «Φορμίων» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στη Λοριάν της Γαλλίας, και θα την παρακολουθήσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

H πρώτη φρεγάτα, η «Κίμων», έχει ξεκινήσει ήδη τις εν πλω δοκιμές, και πρόκειται να παραδοθεί τον Δεκέμβριο στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όμως φαίνεται ότι πηγαίνουμε ολοταχώς και για την πρόσκτηση τέταρτης φρεγάτας Belharra. Την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή με 25% στο πρόγραμμα ναυπήγησης, με την Belharra δηλαδή να είναι «made in Greece» κατά 25%.

Η απόκτηση και η επικείμενη επιχειρησιακή λειτουργία των τριών φρεγατών έχει θορυβήσει την τουρκική κοινή γνώμη.

⚓🇬🇷 And that's two!

FDI Kimon took to the sea on May 21st for the @NavyGR, making the most out of 🇫🇷's #FDI Amiral Ronarc'h’s sea trials.

This variant, fine-tuned to meet the needs of @NavyGR, is a testimony to the FDI's versatility and adaptability.#KeepingUpThePace #DéjàVu pic.twitter.com/kCJytqceZt — Naval Group (@navalgroup) May 26, 2025

2025 marks a key milestone for the FDI programme, with sea trials and the upcoming delivery of HS Kimon for the @NavyGR, along with the imminent launching of the third vessel, HS Formion. pic.twitter.com/9jr0cJ3Z9Z — Naval Group (@navalgroup) May 23, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.