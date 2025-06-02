Belharra: «Κλειδώνει» και η 4η φρεγάτα

Το πιο σημαντικό ορόσημο έως τώρα έχει φτάσει το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, με τις τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI – Belharra να βρίσκονται πια στο νερό.
Η επίσημη τελετή καθέλκυσης για την τρίτη, τη «Φορμίων» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στη Λοριάν της Γαλλίας, και θα την παρακολουθήσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
H πρώτη φρεγάτα, η «Κίμων», έχει ξεκινήσει ήδη τις εν πλω δοκιμές, και πρόκειται να παραδοθεί τον Δεκέμβριο στο Πολεμικό Ναυτικό.
Όμως φαίνεται ότι πηγαίνουμε ολοταχώς και για την πρόσκτηση τέταρτης φρεγάτας Belharra. Την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή με 25% στο πρόγραμμα ναυπήγησης, με την Belharra δηλαδή να είναι «made in Greece» κατά 25%.
Η απόκτηση και η επικείμενη επιχειρησιακή λειτουργία των τριών φρεγατών έχει θορυβήσει την τουρκική κοινή γνώμη.
[#Teasing] ⚓📽️ FDI Kimon stealing the show. Sorry @Festival_Cannes pic.twitter.com/NcHgFrURFQ— Naval Group (@navalgroup) May 23, 2025
⚓🇬🇷 And that's two!— Naval Group (@navalgroup) May 26, 2025
FDI Kimon took to the sea on May 21st for the @NavyGR, making the most out of 🇫🇷's #FDI Amiral Ronarc'h’s sea trials.
This variant, fine-tuned to meet the needs of @NavyGR, is a testimony to the FDI's versatility and adaptability.#KeepingUpThePace #DéjàVu pic.twitter.com/kCJytqceZt
2025 marks a key milestone for the FDI programme, with sea trials and the upcoming delivery of HS Kimon for the @NavyGR, along with the imminent launching of the third vessel, HS Formion. pic.twitter.com/9jr0cJ3Z9Z— Naval Group (@navalgroup) May 23, 2025
