Κυβέρνηση: Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι μαζί, ή το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί

Το μήνυμα που εκπέμπεται μέχρι αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση είναι ότι είναι αποφασισμένη να το πάει μέχρι τέλους. Αν και οι δυο πλευρές δεν καθίσουν στο τραπέζι το πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί.

Κυβερνητικά στελέχη διευκρίνιζαν στον ΣΚΑΪ ότι δεν είναι στόχος του υπουργείου Αθλητισμού να τιμωρήσει τους προέδρους των δυο ομάδων, ούτε τις δύο ομάδες, γι' αυτό υπάρχουν τα ανάλογα δικαιοδοτικά όργανα, υπάρχει η δικαιοσύνη όπου έχουν καταφύγει άλλωστε και οι δύο πλευρές.

Ωστόσο, η ευθύνη της πολιτείας είναι να διασφαλίσει ότι θα πέσουν οι τόνοι και δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη διεξαγωγή των αγώνων, προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις αντιδράσεις των δύο παραγόντων, γι' αυτό και η κυβέρνηση θέλει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον μια ηθική δέσμευση ότι θα ρίξουν τους τόνους εν τοις πράγμασι προκείμενου να μην μεταφερθεί αυτό το κλίμα στους φιλάθλους και στους αγώνες.

Το μήνυμα που στέλνουν διαρκώς τόσο ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είναι ότι όταν μπαίνει ένας όρος από την πολιτεία προκειμένου να διασφαλιστεί ο νόμος και η τάξη, τότε αυτός θα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου η νομιμότητα να ισχύσει παντού.

Στην κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν θέλουν να κάνουν κάποιο βήμα πίσω σε σχέση με αυτό που έχουν πετύχει με τη μείωση της βίας στον ελληνικό αθλητισμό με τα αυστηρά μέτρα που πάρθηκαν για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θεωρούν ότι έχουν αποφευχθεί πλέον τα έκτροπα, και θέλουν να συνεχίσουν να βαδίζουν στο ίδιο μονοπάτι. Άρα δεν θα διστάσουν να λάβουν τα όποια μέτρα είναι απαραίτητα προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πισωγύρισμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.