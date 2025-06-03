Τσίπρας: Η χώρα βαλκανοποιείται και αποκλίνει από τον μέσο όρο της ΕΕ

«Τα τελευταία 15 χρόνια παρουσιάζεται ένα φαινόμενο βαλκανοποίησης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας», ανέφερε στην τοποθέτηση του στο inForoum «Brain Retain & Regain», ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Υποστήριξε ότι το brain drain συνεχίζεται και ότι αυτό οφείλεται στό ότι «αφενός συνεχίζεται η απόκλιση της χώρας από το μέσο ευρωπαικό επίπεδο και αφετέρου γιατί τα τελευταία έξι χρόνια αυξάνεται η κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, της πολιτικής και των αξιών».

Είπε ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας: «Η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια έχει υποστεί μεγάλη οπισθοχώρηση, έχει μειωθεί κατά 13 μονάδες το μέσο εισόδημα. Από το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου που ήταν το 2007 τώρα είμαστε στο 60%. Η χώρα συνεχίζει να αποκλίνει από την Ευρώπη».

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του, επικαλέστηκε έρευνες για τα συγκριτικά στοιχεία της Ελλάδας με τις χώρες της Ευρώπης και ανέφερε: «Το ποσοστό των πολιτών που είναι στο όριο της φτώχειας είναι στο 28%, ίδιο με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Έχουμε ένα φαινόμενο βαλκανοποίησης της οικονομικής ζωής της χώρας. Αντικατοπτιρίζεται αυτό στους μισθούς, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο κοινωνικό κράτος, στο κράτος δικαίου και το αίσθημα ισονομίας. Οι γενιές της τελευταίας δεκαπενταετίας, για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο αισθάνονται ότι θα ζήσουν χειρότερα από ότι οι προηγούμενες. Αυτή είναι η βασική αιτία που οδηγεί και διατηρεί το brain drain. Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι στην Ελλάδα, υπάρχει η μεγαλύτερη φορολογία της μισθωτής εργασίας. Η κυβέρνηση όταν ανέλαβε, μείωσε την φορολογία στα μεγάλα εισοδήματα».

Σε ερώτηση για το αν οι συνθήκες είναι καλύτερες σήμερα από ότι το 2019 απάντησε: «Την τελευταία εξαετία χάθηκαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Όσο για το αν οι συνθήκες είναι καλύτερες, εξαρτάται από το ποιον θα ρωτήσετε. Η έρευνα της Metron Analysis που παρουσιάσατε, λέει ότι είμαστε, όχι στην κοινωνία του ενός τρίτου, λέει ότι είμαστε στη κοινωνία του ενός πέμπτου. Το 21% όσων ρωτήθηκαν απάντησε ότι βγάζει χρήματα και αποταμιεύει. Το 35% απάντησε ότι δεν βγαίνει ο μήνας - και το υπόλοιπο ότι τα βγάζει πέρα οριακά. Όμως το 2024 καταγράφηκε ρεκόρ δεκαπενταετίας στα κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Η κυβέρνηση τα πάει πάρα πολύ καλά, για εκείνους που θέλει να εξυπηρετήσει, για τα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Για την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν είναι καλύτερα».

Σημείωσε ακόμη, ότι «τα τελευταία έξι χρόνια χάθηκε η ευκαιρία, δεν οικοδομήθηκε κανένα σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και αναστροφής της απόκλισης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το παραγωγικό μοντέλο έχει ξεπεραστεί, είναι το μοντέλο που μας οδήγησε στη κρίση αλλά το συνεχίζουμε. Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό άλμα, γιατί διαφορετικά η χώρα θα πέσει στα βράχια, χρειάζονται ισχυρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης, από το 1,5% με 2% που καταγράφεται, σε συνδυασμό με την στροφή προς την κοινωνία, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την μείωση των ανισοτήτων».

Ασκώντας κριτική στη κυβέρνηση, είπε «το brain drain συνεχίζεται και είναι σε αναντιστοιχία με την κυβερνητική ρητορική. Αν πίστευε κανείς την κυβερνητική ρητορική, θα διαπίστωνε ότι δεν υπάρχει brain drain, το λύσαμε, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και το ζήτημα της ακρίβειας και το ζήτημα των αγροτικών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Όμως, όσο υπάρχει αναντιστοιχία στο κατά κεφαλήν εισόδημα Ευρώπης και Ελλάδας, το φαινόμενο θα συνεχίζεται».

Σημείωσε ότι υπάρχει έλλειμμα στην αντιπολίτευση και εξήγησε την υπεροχή της κυβέρνησης: «Πορευόμαστε προς μία κοινωνία του ενός πέμπτου. Αυτό σημαίνει ότι το 21% δεν θα έχει κανέναν λόγο να μη ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση. Αν μέσα σε αυτούς είναι και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα με επιρροή στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινή γνώμη αυτό το 21% μπορεί να γίνει και 30%. Όμως το υπόλοιπο 70% που είναι; Είναι κατακερματισμένο, διασπασμένο, διάσπαρτο και χωρίς όραμα». Στο ερώτημα για το εάν εκτιμά ότι μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση στη χώρα, απάντησε: «Θεωρητικά μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση. Το μεγάλο αιτούμενο για την πολιτική ζωή του τόπου, που επίσης βαλκανοποιείται, είναι αν θα υπάρξει εναλλακτική πρόταση. Αν δεν υπάρξει θα συνεχιστεί το τέλμα. Αν υπάρξει προσπάθεια για ένα όραμα και για μία αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στην σημερινή κυβέρνηση, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.