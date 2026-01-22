Μετά από μια δυναμική πρεμιέρα, όπου οι πρώτοι παίκτες έδειξαν τις διαθέσεις τους, το «The Floor» έρχεται την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο επεισόδιο του ανανεωμένου, δεύτερου κύκλου και ανεβάζει ρυθμό.

Δείτε το trailer:

Οι 90 παίκτες που συνεχίζουν, παίρνουν θέση στην εντυπωσιακή αρένα και τρεις από αυτούς βρίσκονται στην κορυφή: Η Κωνσταντίνα, ο MC Τόλης και ο Στέλιος, με 3 τετράγωνα ο καθένας. Ο Στέλιος, ως τελευταίος νικητής του πρώτου επεισοδίου, επιστρέφει στην ασφάλεια του «The Floor» και δίνει το βήμα στη διαδικασία της τυχαίας επιλογής.

Πρώτος τυχερός του νέου επεισοδίου αναδεικνύεται ο Κωνσταντίνος Ζ., ο οποίος προκαλεί τον πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, τον Νικόλα, στην κατηγορία του «Ιπτάμενα αντικείμενα». Ποιος από τους δύο θα... πετάξει πιο τολμηρά, διεκδικώντας το πρώτο «Χρυσό Τετράγωνο», μέσω του οποίου θα έχει το πλεονέκτημα των πέντε επιπλέον δευτερολέπτων σε όποια μονομαχία επιλέξει;

Ακολουθούν ενδιαφέρουσες μονομαχίες γνώσεων και παίκτες πιο αποφασισμένοι, σε σχέση με αυτούς του προηγούμενου επεισοδίου, που τολμούν να παίξουν και να κατακτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τετράγωνα.

Ποιοι είναι οι δύο παίκτες που θα τα πάνε καλύτερα και θα θελήσουν να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους, κερδίζοντας τις 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Κάθε Παρασκευή στις 21.00

#TheFloorGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.