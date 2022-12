Συνάντηση Δένδια με τον Σέρβο αναπληρωτή πρωθυπουργό: Στο επίκεντρο η προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Βελιγράδι.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων συνομιλιών τους τον Νοέμβριο στην Αθήνα.

Στην ατζέντα βρέθηκαν «η εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας- Σερβίας με έμφαση στην οικονομία και το εμπόριο, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και οι περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων στην Ανατολική Μεσόγειο», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

