«Βρίσκεται σε εξέλιξη μια δραστική λύση για το ζήτημα των επιδοτήσεων του πρωτογενούς τομέα με την ανάθεση του έργου σε μια ανεξάρτητη αρχή. Στόχος της κυβέρνησης με την ενσωμάτωση των λειτουργιών πληρωμών και ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και διαφανούς μηχανισμού για την πληρωμή όλων των αγροτικών επιδοτήσεων», δήλωσε σήμερα στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Η ΑΑΔΕ, με την εγνωσμένη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της, αναλαμβάνει την ευθύνη αναδιάρθρωσης του συστήματος των επιδοτήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνιες δυσλειτουργίες και παθογένειες» τόνισε η κ. Σδούκου, σημειώνοντας ότι «το πρόβλημα των παράνομων επιδοτήσεων πάει πίσω στη δεκαετία του '90. Είναι μια διαχρονική πληγή της χώρας. Όλοι όσοι παρανόμως πήραν επιδοτήσεις, θα ελεγχθούν και θα τα επιτρέψουν».

«Εμείς δεν κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις. Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες. Είχαμε αυστηροποίηση ελέγχων και διασταυρώσεων, καταργήσαμε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 που επέτρεπε να δηλώνεις βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο και επισπεύδουμε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και, φυσικά, είμαστε σε πλήρη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές», επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

