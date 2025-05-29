Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.

Η υπόθεση αφορά μήνυση του Στέφανου Κασσελάκη που είχε καταθέσει εις βάρος του Χανιώτη βουλευτή για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα για το σχόλιο «απατεώνα, εξαφανίσου από τη χώρα», που είχε κάνει ο αψύς Κρητικός σε ανάρτηση του «πρώην συντρόφου» του για το βιβλίο του.

«Είναι απατεώνας! Απέκρυψε από τη δήλωση του πόθεν έσχες τις εταιρείες στα νησιά Μάρσαλ. Εάν το γνωρίζαμε, δε θα γινόταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», φέρεται να υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε το «παρών» στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας. Η επιτροπή εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία να αρθεί η ασυλία του Παύλου Πολάκη, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση.

Τον τελικό λόγο θα έχει, όπως πάντα, η Ολομέλεια η οποία θα συνεδριάσει για το ζήτημα την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, αναμένεται να συζητηθεί και το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή, μετά από μήνυση της Αθηνάς Λινού για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση, με αφορμή τα όσα είχε καταγγείλει για τη δραστηριότητά της στο Ινστιτούτο «Prolepsis».



