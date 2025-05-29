Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης (29/5) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την επικαιρότητα.

Ξεκινώντας με τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής, παραπέμποντας και στις σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα είχε και έχει στρατηγικές σχέσεις συνεργασίας με το Ισραήλ, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΝΔ. Ωστόσο, αυτό δεν μας αποτρέπει από το να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όσο αποτρόπαια και καταδικαστέα ήταν όλα όσα έγιναν με τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς απέναντι σε αμάχους Ισραηλινούς, άλλο τόσο καταδικαστέα είναι και αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα στη Γάζα από την πλευρά του Ισραήλ». όπως είπε.

«Η Ελλάδα ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία και την έκδοση ενός ψηφίσματος, το οποίο παρουσίασε ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και προφανώς η τοποθέτησή μας είναι 100% σαφής για λόγους ανθρωπιστικούς».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι παράδειγμα επιτυχούς διαχείρισης»

Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρθηκε σε θέματα εσωτερικής επικαιρότητας, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να αναφέρεται στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ενσωματώνεται πλέον στην ΑΑΔΕ.

«Δεν είναι παράδειγμα επιτυχούς διαχείριση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βήματα έγιναν. Άλλες χώρες της ΕΕ έχουν παρόμοια προβλήματα στο ίδιο πεδίο, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μην προχωρήσουμε μπροστά με ταχύτητα, αποφασιστικότητα και διαφάνεια», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Αντί να πάμε σε μεσοβέζικες λύσεις, αποφασίσαμε να πάμε σε μια λύση που υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο του βαθέος και προβληματικού κράτους στην Ελλάδα. Αυτή είναι η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, μαι ανεξάρτητη αρχή που λειτουργεί με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να μεταφυτευτεί το πνεύμα και ο τρόπος λειτουργίας της ΑΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να υπάρχει μήνυμα αξιοπιστίας απέναντι στην ελληνική κοινωνία».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρχουν κυρώσεις σε όσους πήραν και έδωσαν παράνομα χρήματα, σημείωσε πως υπήρχαν παρεμβάσεις στο διοικητικό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με την επιστροφή κονδυλίων, μαζί με έρευνα από τη Δικαιοσύνη, κάνοντας μάλιστα λόγο και για διαδικασίες επιστροφής χρημάτων. «Οι αγροτικές επιδοτήσεις θα καταβάλλονται ομαλά και στην περίοδο αυτή μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως όμως αντιλαμβάνεστε τις επιδοτήσεις θα τις λαμβάνουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να τις λαμβάνουν».

«Έρχονται λαϊκές αγορές παραγωγών με πρωτοβουλία των δημάρχων»

Αναφορικά με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την Ακρίβεια που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το υπουργικό συμβούλιο, ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μια νέα Αρχή, αλλά για μετεξέλιξη της ΔΙΜΕΑ και του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

«Έχουμε συγχώνευση ουσιαστικά των δυο αυτών μαζί με κάποιες διευθύνσεις του υπουργείου Ανάπτυξης που έχουν ελεγκτικό χαρακτήρα κάτω από μια Ανεξάρτητη Αρχή, για να υπάρχει μια πιο ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Εγώ θα σας έλεγα ότι ενώ έγινε συζήτηση για αυτήν την Αρχή - και δικαίως -, δεν έγινε τόση συζήτηση όσο θα περίμενα για κάποιες άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ίδιου νομοσχεδίου, όπως τις λαϊκές αγορές παραγωγών που μπορούν να δημιουργούνται με πρωτοβουλία των δημάρχων σε δημοτικό φυσικά επίπεδο, έτσι ώστε να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Είναι κάτι που ακούμε από δεκαετίες και η κυβέρνηση επιχειρεί να το κάνει».

«Το 80% και πλέον όσων είναι στις λαϊκές αγορές σήμερα είναι έμποροι. Εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι οι παραγωγοί, εφόσον το θέλουν, να πάνε σε έναν δήμο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή της περιφέρειας και να κάνουν μια λαϊκή αγορά, να ξέρουν οι καταναλωτές ότι είναι όλοι τους παραγωγοί εκεί και να πουλούν τα προϊόντα τους φθηνότερα. Επίσης, να συμπληρώσω ότι στο πλαίσιο του νομοσχεδίου έχουμε κι ένα εργαλείο εκσυγχρονισμού του e-katanalotis που παρουσιάζει τις τιμές που υπάρχουν κάθε μέρα στα σουπερμάρκετ. Το εργαλείο αυτό θα αναβαθμιστεί και θα έρχονται ειδοποιήσεις με προσφορές ή ακόμα παραπάνω, θα υπάρχει ένα app στο τηλέφωνο ώστε ο καταναλωτής χρησιμοποιώντας το e-katanalotis να διαμορφώνει ο ίδιος πακέτα αγορών και να τα παραγγέλνει κιόλας».

«Πρώτη φορά κυβερνών κόμμα παραπέμπει εν ενεργεία βουλευτές του»

Ως προς την πρόταση της ΝΔ για παραπομπή του Κώστα Καραμανλή σε προανακριτική, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως πρώτη φορά κυβερνόν κόμμα παραπέμπει το ίδιο στελέχη του που είναι εν ενεργεία βουλευτές.

«Εκείνο το οποίο λέμε, ταυτιζόμενοι αν θέλετε και με το λαϊκό αίσθημα, είναι ότι πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στον φυσικό δικαστή να αποφασίσει εκείνος. Αλλά δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε από την άλλη πλευρά στον ποινικό λαϊκισμό και να δεχθούμε ότι υπάρχουν ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 291 για βλάβες που προεκλήθησαν επίτηδες στο σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί ο οποιοσδήποτε καθόταν στο γραφείο του και είπε "δεν με νοιάζει, ας σκοτωθούν 57 άνθρωποι"».

«Λέμε να πάμε με την παράβαση καθήκοντος. Το Δικαστικό Συμβούλιο θα συνεκτιμήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει. Νομίζω η σοβαρότητα επιβάλλει σε όλους μας να πάμε μακριά από κάθε λογική συγκάλυψης και κάθε λογική ποινικού λαϊκισμού. Η ποινική ευθύνη είναι διαφορετικό από την πολιτική ευθύνη, δεν πρέπει να τα συγχέουμε και για αυτό πρέπει να αποφασίσει ο φυσικός δικαστής».

Πηγή: skai.gr

