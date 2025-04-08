Συνεχίζεται η «αναμπουμπούλα» στην κεντροαριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολλά τα μέτωπα που έχουν ανοίξει στην κεντροαριστερά και άπαντες συμφωνούν πως είναι δύσκολο να κλείσουν. Στο ΠΑΣΟΚ περνούν μια φάση εσωστρέφειας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας με τη στάση της πλειοψηφίας, να μην πάρει γρήγορα απόφαση για το μέλλον της Κατερίνας Μπατζελή στο κόμμα, δεν βοήθησε στο να ξεπεραστεί.

Η πρώην υπουργός θα κληθεί ξανά στο Πειθαρχικό τη Μεγάλη Τρίτη και όλα δείχνουν πως ο «πέλεκυς» θα είναι βαρύς. Η ίδια υποστήριξε στον ΣΚΑΪ πως μια πιθανή διαγραφή της θα επέτεινε την εσωστρέφεια στο κόμμα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί να στείλει μήνυμα στην εσωκομματική του αντιπολίτευσης πως δεν θα δεχθεί άλλα «φάλτσα» από εδώ και στο εξής. Άλλη μια δημοσκόπηση της GPO για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM έδειξε τη Χαριλάου Τρικούπη να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,8%, με την Πλεύση Ελευθερίας να εξακολουθεί να προηγείται με 13,4%. Στο παιχνίδι έχουν μπει και έμπειρα στελέχη, όπως ο Πέτρος Ευθυμίου, που χτυπά «καμπανάκι» για να μην υπάρξουν αυστηρά πειθαρχικά μέτρα.

Όσο παγιώνεται αυτή η εικόνα το αφήγημα για την κυβερνητική προοπτική του ΠΑΣΟΚ χάνεται. Εντωμεταξύ φουντώνουν τα σενάρια για πιθανή κοινοβουλευτική συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς που αν γίνουν πράξη θα ρίξουν το ΠΑΣΟΚ και στην τρίτη θέση στη Βουλή. Η «εξίσωση», ωστόσο δεν είναι καθόλου εύκολη και οι ζυμώσεις στην «Αριστερή πολυκατοικία» είναι πολλές μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος του Αλέξη Χαρίτση. Η Νέα Αριστερά καταθέτει σήμερα πρόταση νόμου για την πλήρη απαγόρευση έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μια κίνηση που δεν κάνει εύκολη τη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ στο προγραμματικό πεδίο για το οποίο έχουν μιλήσει πολλές φορές από την Πατησίων. Η πλειοψηφία της Κουμουνδούρου δεν είναι σύμφωνη με ένα τόσο κάθετο μέτρο και δεν αποκλείεται να προκληθούν αναταράξεις.

Όσον αφορά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με την ανάγκη συγκρότησης προοδευτικού μετώπου, δεν αναμένεται να υπάρχει καμία εξέλιξη το επόμενο διάστημα. Ο Γιώργος Καραμέρος μιλώντας στο OPEN τόνισε πως ένα προοδευτικό μέτωπο θα μπορούσε να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. «Όποιος το αρνείται δεν το αρνείται στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στους πολίτες που λέει “βρείτε τα”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υποστήριξε την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ πως είναι καλύτερο ο καθένας να δώσει τον αγώνα από την πλευρά του και να πείσουν ότι πρέπει να υπάρχει αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο του ΚΟΣΜΟΣ του Πέτρου Κόκκαλη όπου το παρών έδωσαν στελέχη και από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τη Νέα Αριστερά. Το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως καλό μεταξύ των πρώην συντρόφων. Την ώρα που το άνοιγμα της Κουμουνδούρου δεν έχει βρει ευήκοα ώτα στα άλλα κόμματα, η συνεννόηση με άλλες εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες όπως ο Νίκος Κοτζιάς και η Λούκα Κατσέλη προχωρούν.

Πηγή: skai.gr

