Με μέλη της ελληνικής ομογένειας στο ομογενειακό Δημοτικό Σχολείο «ΚΟΡΑΗΣ» και στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης συναντήθηκε ο υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στο Σικάγο.

«Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σικάγο και το ομογενειακό σχολείο 'Κοραής', όπου φοιτούν 200 μαθητές, κατά κύριο λόγο ελληνικής καταγωγής».

«Και εδώ η Ελλάδα ανθεί και συνεχίζει να είναι ισχυρή, χάρη στα παιδιά αυτά και στους δασκάλους τους» ανέφερε ο κ. Δένδιας με ανάρτηση του στο Χ.

Ο υπουργός Άμυνας ξεναγήθηκε στο ομογενειακό σχολείο και έπαιξε μπάσκετ μαζί με τους μαθητές.

«Όπως λέει και ο στίχος του Διονύση Σαββόπουλου, 'πώς να κρυφτείς από τα παιδιά;'»

Στο Σικάγο, οι μαθητές του ομογενειακού σχολείου «Κοραής» μου ζήτησαν να τους δείξω πώς εκτελούνται οι ελεύθερες βολές και ανταποκρίθηκα. Το χαμόγελό τους ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση» ανέφερε ο κ. Δένδιας με ανάρτηση του στο Χ.

Όπως λέει και ο στίχος του Διονύση Σαββόπουλου, «πώς να κρυφτείς από τα παιδιά;». Στο Σικάγο, οι μαθητές του ομογενειακού σχολείου «Κοραής» μου ζήτησαν να τους δείξω πώς εκτελούνται οι ελεύθερες βολές και ανταποκρίθηκα. Το χαμόγελό τους ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση. #chicago pic.twitter.com/Q8iyQYN7CN — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 23, 2025

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας συναντήθηκε στο Σικάγο με τον Ελληνοαμερικανό υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας του Ιλινόις, κ. Αλέξη Γιαννούλια με τον οποίο συζήτησαν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.