Για «ποινικό λαϊκισμό» κατηγόρησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, την αντιπολίτευση, αντιστρέφοντας τα βέλη που εκτόξευσε το ΠΑΣΟΚ δια της Ευ. Λιακούλη, και έκανε λόγο για «προσχηματική» συζήτηση περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του νομοσχεδίου για την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία, στη Βουλή, που οργάνωσαν τα κόμματα.

Ο κ. Μπούγας υποστήριξε ότι προκάλεσαν αυτή τη συζήτηση, όχι επειδή πιστεύουν στην αντισυνταγματικότητα διατάξεων του σχεδίου νόμου (άλλωστε την υποστήριξαν μόλις 25 βουλευτές από 143 της αντιπολίτευσης, έναντι 125 βουλευτών της ΝΔ που την απέρριψαν) αλλά - κατά κατάχρηση και κατά καταστρατήγηση του Κανονισμού και του Συντάγματος - το έκαναν για να προκαλέσουν μια ακόμη συζήτηση για το δυστύχημα των Τεμπών.

«Έκαναν αυτό για το οποίο κατηγορούν τη ΝΔ: 'Ποινικό λαϊκισμό'. Διότι ποινικός λαϊκισμός είναι να θέλετε να προκαταλάβετε την απόφαση της Δικαιοσύνης να στοχοποιείτε ανθρώπους σε μια τραγωδία και να τους καθιστάτε ενόχους πριν αποφανθούν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και κυρίως είναι ποινικός λαϊκισμός να προσπαθείτε να δηλητηριάσετε την κοινή γνώμη με την τραγωδία των Τεμπών. Η ελληνική κοινωνία όμως, δεν σας επιτρέψει να την γυρίσετε στην περίοδο διχασμού στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Δεν θα τα καταφέρετε όσο κι αν το προσπαθήσετε» είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Ο κ. Μπούγας χρησιμοποίησε την έκφραση «όταν μιλούν τα στοιχεία τότε σιγούν τα συνθήματα και καταπίνονται οι κραυγές» για να αναφερθεί στο άρθρο 24 του σχεδίου για το οποίο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ισχυρίστηκε ότι συνιστά «υπαναχώρηση στο Κράτος Δικαίου» διότι μόλις σε μια μέρα αυτό κατέπεσε. Με το άρθρο αυτό, όπως εξήγησε, θεσπίζουμε τη δυνατότητα των θυμάτων συγκεκριμένων κακουργημάτων, πολύ σοβαρών, όπως το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, του βιασμού παιδιών και της σεξουαλικής κακοποίησης, να ακουστούν εφόσον υποβληθεί από τον καταδικασθέντα αίτημα απόλυσης υφ΄ όρων. Δεν δέχτηκαν - όπως υπογράμμισε ο υπουργός - ότι υπήρχαν αποφάσεις που όχι μόνον αναγνώριζαν δικαίωμα ακροάσεως των θυμάτων πριν αποφανθεί για την αίτηση το Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά έδιναν και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποδείχθηκε ότι είναι το άρθρο αυτό απολύτως συμβατό με τις διατάξεις του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Απαντώντας στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι ενσωματώνεται μερικώς η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ο κ. Μπούγας αφενός κατηγόρησε τα κόμματα ότι έχουν άγνοια και ότι καν δεν διάβασαν την Οδηγία, αφετέρου εξήγησε ότι από τα 50 άρθρα της, το υπουργείο έχει ενσωματώσει τα 32 άρθρα, διότι οι υπόλοιπες διατάξεις αποτελούν αντικείμενο προεδρικών διαταγμάτων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, που είτε έχουν εκδοθεί, είτε θα εκδοθούν. «Η μομφή αυτή επομένως είναι εντελώς αβάσιμη. Διότι όχι μόνο ενσωματώσαμε την Οδηγία, αλλά είμαστε και η πρώτη χώρα που το κάνει. Οφείλετε όμως και μια απάντηση όχι με συνθήματα και κραυγές: Τι προτείνετε αλλιώς; Να αφήσουμε απροστάτευτα τα θύματα της βίας;», κατέληξε απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης.

ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Προηγουμένως η εισηγήτρια της μειοψηφίας Ευ. Λιακούλη, έκανε λόγο για ακραία οπισθοδρόμηση στη Δικαιοσύνη από τον ποινικό λαϊκισμό της κυβέρνησης.

«Την ώρα που η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, όπου ηχητικά ντοκουμέντα που είχαν 'χαθεί' έρχονται στην επιφάνεια για να επιβεβαιώσουν με τρόπο τραγικό ότι η αιτία θανάτου των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών φέρεται να μην είναι η σύγκρουση, αλλά η πυρκαγιά που ακολούθησε, η κυβέρνηση επιχειρεί με το παρόν νομοσχέδιο με έναν τρόπο απολύτως ύποπτο, να ρυθμίσει θέματα επαναξιολόγησης ιατροδικαστικών εκθέσεων και επανακαθορισμού των αιτίων θανάτου», είπε η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Το έχω πει πολλές φορές και παρά την προσπάθεια της πλειοψηφίας και του υπουργού, από κανέναν δεν φεύγει η σκέψη ότι πιθανόν αυτή η πρωτοβουλία να έχει σχέση με την προδικασία στην δικαστική διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών. Μια επιτροπή που θα κρίνει την επιστημονική δουλειά των ιατροδικαστών και η οποία δεν υπήρχε ούτε υπάρχει αποχρών λόγος να υφίσταται, θεωρώ ότι είναι πιθανόν να εμπλέκεται στη προδικασία» υποστήριξε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην διάταξη για την επανεξέταση ιατροδικαστικής έκθεσης εφόσον συμφωνεί ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας.

