Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου με τον Βλαχάκο: Οι 3 ήρωες των Ιμίων σκοτώθηκαν για την πατρίδα - Προσβάλλετε τη μνήμη ήρωα των Ιμίων

Επεισόδιο εκτός ορίων έλαβε χώρα στην αίθουσα της Ολομέλειας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Βλαχάκο να συγκρούονται για την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση των Ιμίων.

«Τα χέρια τους βαμμένα με αίμα», κατηγόρησε από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους βουλευτές της πλειοψηφίας, προκαλώντας την έκρηξη του βουλευτή της ΝΔ, Νίκου Βλαχάκου, αδελφού του αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτη Βλαχάκου, πεσόντα εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Ίμια, το 1996.

«Και εμείς έχουμε χάσει ανθρώπους αλλά δεν κάναμε έτσι» απάντησε ο κ. Βλαχάκος από τα έδρανα της ΝΔ, με την κα Κωνσταντοπούλου να επιμένει, επισημαίνοντας ότι ο ιατροδικαστής Καρακούκης (που υπερασπίζεται η ΝΔ), είναι «ο ιατροδικαστής που είπε ότι ο αδερφός σας στα Ίμια έφυγε από ατύχημα». Στο σημείο εκείνο, η συζήτηση εκτραχύνθηκε, με βουλευτές της ΝΔ να πλησιάζουν τον κ. Βλαχάκο επιχειρώντας να τον ηρεμήσουν.

Αναλυτικά ο διάλογος:



Κωνσταντοπούλου: Να μου φέρετε το μαντήλι; Σαν δε ντρέπεστε. Σαν δε ντρέπεστε. Να μου φέρετε το μαντήλι… Σε αυτές τις ώρες τα παιδιά αυτά ξεγύμνωσαν τη δικιά σας αναλγησία. Και το γεγονός ότι για να παραμείνετε σε αυτές τις καρέκλες είστε διατεθειμένοι, είστε διατεθειμένοι, τις ντροπές να τις κρατήσετε για τον κ. Καραμανλή και τον εαυτό σας και τους μορφασμούς που κάνετε. Αυτά τα παιδιά… Δείτε εδώ δείτε, ούτε μπροστά στο θάνατο δεν υπάρχει, ούτε μπροστά στο θάνατο που προκαλέσατε δεν έχετε σεβασμό.



Πλακιωτάκης: Κυρία πρόεδρε προσπαθήστε να βοηθήσετε.



Κωνσταντοπούλου: Τι να βοηθήσω; Εδώ η κατάσταση είναι πέραν της αρμοδιότητας. Τα παιδιά λοιπόν αυτά για τα οποία δεν θα με εμποδίσετε να αναφερθώ σε αυτά. Δεν θα κλείσετε την διαδικασία με τις ύβρεις και τις χυδαιότητές σας. Τα παιδιά αυτά είναι θύματά σας, άρα τα χέρια σας είναι βαμμένα με το αίμα τους, όλων σας.



Βλαχάκος: Ντροπή σας! Τι είναι αυτά που λέτε.



Κωνσταντοπούλου: Κύριε Βλαχάκο ο Καρακούκης ξέρετε ποιος είναι;



Βλαχάκος: Έχουμε θάψει και εμείς ανθρώπους και δεν κάναμε έτσι.



Κωνσταντοπουλου: Ο Καρακούκης είναι ο ιατροδικαστής όταν ο αδελφός σας στα Ίμια έφυγε από ατύχημα.



Πλακιωτάκης: Κλείστε το.



Κωνσταντοπούλου: Το ακούτε; Ο Καρακούκης είναι ο ιατροδικαστής που είπε ότι ο αδερφός σας στα Ίμια έφυγε από ατύχημα.



Μαρκόπουλος: O ήρωας ο αδερφός του. Ντροπή σας! Ο ήρωας ο αδερφός του από ατύχημα; Έχει το μνημόσυνο την Κυριακή



Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Καρακούκης, δεν είπε ότι καταρρίφθηκε.



Πλακιωτάκης: Δεν είμαστε δικαστήριο εδώ μέσα



Κωνσταντοπούλου: Δεν είπε ότι καταρρίφθηκε. Δεν είπε ότι καταρρίφθηκε. Είπε ότι ήταν ατύχημα. Αυτόν βάζετε.



Πλακιωτακης: Ολοκληρώστε παρακαλώ.



Κωνσταντοπούλου: Κύριε πρόεδρε όχι με απειλές. Να ησυχάσει η αίθουσα.



Βλαχάκος: Αυτό που είπες εδώ είναι ντροπή.



Κωνσταντοπούλου: Επιτρέψτε μου κ. πρόεδρε με δύο φράσεις να ολοκληρώσω. Καθίστε παρακαλώ. Προσπαθήστε να ακούσετε αυτό που θα πω. Κύριε Βλαχάκο εγώ πιστεύω ότι το ελικόπτερο το οποίο καταρρίφθηκε στα Ίμια, δέχτηκε επίθεση και ότι ο αδερφός σας δεν ήταν θύμα ατυχήματος. Ο κ Καρακούκης όμως αυτός που τώρα αναλαμβάνει την βρώμικη δουλειά είναι ο ιατροδικαστής που συγκάλυψε τον θάνατο του αδερφού σας. Δείτε τα, ενημερωθείτε, σκεφτείτε τα και όποτε θελήσετε να ερευνηθεί η υπόθεση των Ιμίων θα είμαι δίπλα σας.



Πλεύρης: Μέχρι σήμερα πίστευα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μία ευαισθησία. Ότι κατά βάσει ενδιαφέρεται. Σήμερα κατάλαβα ότι δεν την νοιάζουν καθόλου τα Τέμπη. Είναι μια πολιτική αριβίστρια και την νοιάζει μόνο το πολιτικό όφελος. Το είδαμε να απευθύνεται στον αδελφό του ήρωα των Ιμίων και να του λέει, πέθανε από ατύχημα ο αδερφός σας. Ευτυχώς υπάρχουν τα βίντεο.

