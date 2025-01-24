Την έκπληξή του για την αντίδραση της επίσημης Αθήνας, σχετικά με όσα αυτός ανέφερε περί «ανεπίλυτου μακεδονικού ζητήματος» εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Σε συνέντευξή του το βράδυ της Πέμπτης στην κρατική τηλεόραση της Βόρειας Μακεδονίας(MTV) και ερωτηθείς για όσα αυτός ανέφερε κατά τη συνάντησή του, στο Νιου Τζέρσεϊ, με ομογενείς του που ζουν στις ΗΠΑ, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι είπε ότι «εξεπλάγη από μια τέτοια αντίδραση», αναρωτώμενος μάλιστα: «Από πού ένιωσαν ότι μιλάω γι΄ αυτούς, από τη στιγμή μάλιστα που δεν αναφέρω κανέναν ονομαστικά στη δήλωσή μου;».

Τόνισε ότι «δεν θα επιτρέψω να προκληθούμε και όλο αυτό να μετατραπεί σε μία ατέρμονη διαδικασία».

«Ο στόχος μου και το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο. Ως πρωθυπουργός, θα ήταν ανεύθυνο και προδοτικό απέναντι στον Μακεδονικό λαό, στους Μακεδόνες πολίτες, να πω ότι το μακεδονικό ζήτημα έχει κλείσει, σε συνθήκες μάλιστα που δεν είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και μάλιστα ενώ ξεκινήσαμε τον δρόμο (ένταξης στην ΕΕ) νωρίτερα από άλλες χώρες που σήμερα είναι εκεί» συμπλήρωσε.

«Και αυτό είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό» σημείωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τον Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο λόγος που η χώρα του δεν έχει ενταχθεί ακόμη στην Ε.Ε. οφείλεται στα διμερή ζητήματα, τα οποία όπως είπε δεν πρέπει να αποτελούν κριτήριο και προϋπόθεση για ένταξη.

«Ένα πιο θεμελιώδες ζήτημα» συμπλήρωσε «είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε πως το μακεδονικό ζήτημα έχει κλείσει όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει αποφάσεις υπέρ των Μακεδόνων που ζουν στην άλλη πλευρά των συνόρων μας, στη Βουλγαρία, οι οποίες αποφάσεις λένε ότι η βουλγαρική κοινωνία δεν σέβεται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα της εκεί μακεδονικής κοινότητας» ανέφερε ακόμη ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

«Θα ήταν ανεύθυνο και προδοτικό εκ μέρους μου, ως πρόεδρος της μακεδονικής κυβέρνησης όλα αυτά να τα αγνοήσω και να υποχωρήσω υποτασσόμενος, νομίζοντας ότι έτσι θα λύσω τα προβλήματα. Όχι, όσο είμαι ζωντανός και ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, θα παλεύω για να διορθωθούν αυτές οι αδικίες στον 21ο αιώνα» κατέληξε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.