ΗΠΑ: Επίσκεψη Δένδια στο Πανεπιστήμιο Συστημάτων Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων

«Στόχος μας, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η διαδικασία εκπαίδευσης στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες σε όλους τους τομείς»

Νίκος Δένδιας

Το Πανεπιστήμιο Συστημάτων Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων, στο Fort Sill των ΗΠΑ επισκέφτηκε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου συναντήθηκε με τον Υποστράτηγο Winston P. Brooks, με αντικείμενο την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση νέου τύπου απειλών, όπως τα σμήνη drones.

«Στόχος μας, στο πλαίσιο της "Ατζέντας 2030", η εμβάθυνση της σχέσης μας με το συγκεκριμένο Ίδρυμα, ώστε η διαδικασία εκπαίδευσης στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες σε όλους τους τομείς». όπως ανέφερε  ο κ. Δένδιας σε σχετική ανάρτηση στα social media.

