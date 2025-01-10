Έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στους βαθμούς του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, του Αντιναυάρχου και Υποναυάρχου ΠΝ και του Αντιπτεράρχου και Υποπτεράρχου, γνωστοποιείται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται «σκοπός των έκτακτων κρίσεων είναι η επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης της νέας Δομής Δυνάμεων στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030” για τη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο εξορθολογισμός του αριθμού των ανωτάτων αξιωματικών και η προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις της πρόσφατα εγκριθείσας νέας Δομής Δυνάμεων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να αλλάξουν οι αρχηγοί των 4 επιτελείων καθώς οι αλλαγές γίνονται στο πλαίσιο του οργανογράμματος για την εφαρμογή της ατζέντας του 2030.

Πηγή: skai.gr

