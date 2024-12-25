Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα την Αλεξανδρούπολη, για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας παρέστη στη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου.



Παρέστησαν, επίσης, οι βουλευτές Σταύρος Κελέτσης και Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης και ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βαγγέλης Πουλιλιός.

Μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στο Επισκοπείο Αλεξανδρούπολης με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Άνθιμο.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, παρουσία του διοικητή του Δ' Σώματος Στρατού «Θράκη» αντιστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου και του διοικητή ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος» υποστράτηγου Ιωάννη Κορρέ, επισκέφθηκε τη Γέφυρα των Κήπων, όπου αντήλλαξε ευχές για την εορτή των Χριστουγέννων με τους σκοπούς στην οριογραμμή.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας μετέβη στο επιτηρητικό φυλάκιο «Γέφυρας Κήπων» όπου συνομίλησε και αντήλλαξε ευχές με το προσωπικό.

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανήμερα της Γέννησης του Θεανθρώπου, στους Κήπους του Έβρου. Στα ανατολικά δηλαδή χερσαία σύνορα της Πατρίδας μας και στα ανατολικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε από το επιτηρητικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων Έβρου.

«Σε έναν εξαιρετικά κρίσιμο γεωγραφικό χώρο, όπου η Ελλάδα κάθε μέρα αποδεικνύει τον σημαντικό της ρόλο. Ως παράγοντας γεωπολιτικής σταθερότητας, ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου» επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Και συνέχισε: «Τηρώντας τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Τηρώντας τους κανόνες του Δικαίου της Θάλασσας. Μακριά από ιδεολογήματα. Μακριά από απειλές. Μακριά από αντιλήψεις ηγεμονίας που οδηγούν σε αδιέξοδα. Ουδέποτε αμφισβητώντας τα δικαιώματα άλλων χωρών της περιοχής. Αλλά πάντοτε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα».

«Η γιορτή των Χριστουγέννων είναι γιορτή του φωτός. Είναι γιορτή της ελπίδας. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω το αίσθημα υπερηφάνειας μου προς τις γυναίκες, τους άντρες, τα στελέχη γενικά των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας. Αυτούς, που με αφοσίωση, με αυταπάρνηση, μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα τέτοιες μέρες φρουρούν την πατρίδα μας. Εκπληρώνουν δηλαδή το συνταγματικό τους καθήκον, για μια ισχυρή, ελεύθερη και ασφαλή Ελλάδα» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.