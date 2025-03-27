«Είναι πιθανό η Νέα Δημοκρατία να έχει χακάρει το σάιτ και τα social media του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ γιατί χρησιμοποιούν πλέον την ίδια φρασεολογία», τονίζει σε νέα του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όπως έγινε εκείνο το μπέρδεμα με τους λογαριασμούς στο Twitter/X των κ.κ. Διαμαντοπούλου και Κεραμέως που δημοσίευαν τα ίδια!», σημειώνει και προσθέτει:

«Δεν απαντάμε περαιτέρω λοιπόν αν δεν ξεκαθαριστεί το νέο γαλαζοπράσινο βραχυκύκλωμα».

Πηγή: skai.gr

