Debate: Όλες οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του- Οι θέσεις των πολιτικών αρχηγών και των δημοσιογράφων, η σειρά των ερωτήσεων Πολιτική 16:54, 09.05.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με συνολικά 26 κάμερες αλλά και drone η κάλυψη της τηλεμαχίας μεταξύ των έξι πολιτικών αρχηγών στο ραδιομέγαρο της δημόσιας τηλεόρασης στην Αγία Παρασκευή