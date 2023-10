Αυτοί είναι οι νέοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ: «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» - Οι εκπλήξεις Πολιτική 13:23, 11.10.2023 linkedin

Η ανακοίνωση της «σκιώδους» κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έγινε λίγο μετά το μήνυμα- τελεσίγραφο του Στέφανου Κασσελάκη, ότι όποιος διαφωνεί θα τεθεί εκτός ψηφοδελτίων - Αντικαταστατική η απειλή λέει η εσωκομματική αντιπολίτευση