Αυστηρό μήνυμα Κασσελάκη: «Όποιος υπονομεύσει την ενότητα του κόμματος, δεν θα έχει θέση σε ψηφοδέλτια»

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των Τομεαρχών του κόμματος ο Στέφανος Κασσελάκης προειδοποίησε πως όποιος υπονομεύσει την ενότητα του κόμματος, θα βρεθεί εκτός ψηφοδελτίων