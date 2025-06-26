Γιώργος Κώτσηρας: Προς όφελος του πολίτη η ψηφιοποίηση της οικονομίας και της φορολογικής διοίκησης

Τη σημασία της ψηφιοποίησης της οικονομίας και της φορολογικής διοίκησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, απευθύνοντας χθες Τετάρτη 25 Ιουνίου χαιρετισμό στο Φόρουμ Διαλόγου με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Περιφέρεια Αττικής», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της δράσης JustReDi, για την προώθηση της δίκαιης ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των ελληνικών περιφερειών.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και πρόσθεσε ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προσωπικά του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη είναι η επιτυχία αυτή να μεταφερθεί και στην οικονομία. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας και της φορολογικής διοίκησης προωθείται μέσα από ένα εύρος πολιτικών, που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, στη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε, ειδικότερα, σε ψηφιακά εργαλεία, όπως η σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα myDATA, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων ύψους 2 δισ. ευρώ το 2024. Τα χρήματα αυτά «θα γυρίσουν εκεί που πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στην ελληνική κοινωνία, στην παραγωγική οικονομία», υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας.

Η ψηφιοποίηση βρίσκεται στο επίκεντρο και του νέου τελωνειακού κώδικα, που τέθηκε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό διατάξεων και διαδικασιών που πλέον κρίνονται «απαρχαιωμένες». Ο νέος τελωνειακός κώδικας θα συμβάλει στη βελτίωση του εμπορικού περιβάλλοντος, στη διαφάνεια, στις επενδύσεις και εν τέλει στην αξιοπιστία της χώρας, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών .

Με πολιτική και οικονομική σταθερότητα και θεσμική σοβαρότητα, επενδύοντας στην ψηφιοποίηση, η Ελλάδα μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα και να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, τόνισε καταλήγοντας ο κ. Κώτσηρας.

