Η απόφαση του υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου να ζητήσει την παραπομπή του απευθείας στη Δικαιοσύνη για τους χειρισμούς του μετά την τραγωδία των Τεμπών είναι γενναία και συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κλίματος δυσπιστίας εκ μέρους της κοινωνίας σε σχέση με τους θεσμούς», τόνισε στο ρδαιόφωνο του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Πρόσθεσε ότι η πρόταση Τριαντόπουλου είναι νόμιμη και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

«Φανερώνεται σε όλο της το μεγαλείο η υποκρισία της αντιπολίτευσης, αλλά ταυτόχρονα και η διάλυση κάθε επιχειρήματος περί συγκάλυψης που έχει ακουστεί εναντίον της κυβέρνησης», επεσήμανε ο κ. Μαρινακης.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά δηλώνουν πως ο κ. Τριαντόπουλος πρέπει να παραπεμφθεί με βάση τα όσα προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, κάνοντας λόγο για μεθόδευση από τη ΝΔ. Σημειώνεται ότι το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι.

