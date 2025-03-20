Νέο εξώδικο από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών προς την Προανακριτική – Τι ζητάνε

Νέο εξώδικο προς τον πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής, Παναγή Καππάτο και τα μέλη της, έστειλαν δύο συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και η Αικατερίνη Τσελεπή – Βουτσινά.

Μέσω του εξωδίκου που έχει βαρύτατους χαρακτηρισμούς, ζητούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος να οδηγηθεί ενώπιον της Τακτικής Δικαιοσύνης.

«Ο Τριαντόπουλος, ο εντολέας του Μητσοτάκης (…) όπως και όποιοι συναίτιοι αναδειχθούν από την περαιτέρω έρευνα, θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Τακτικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Συντάγματος και την ισχύουσα για όλους τους πολίτες νομοθεσία και όχι σε οποιοδήποτε Ειδικό Δικαστήριο ή Ειδικό Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 8 του ν. 3126/2003», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συγγενείς των θυμάτων.

«Μόνο ο φυσικός κατά το Σύνταγμα Δικαστής είναι αρμόδιος να κρίνει τα όρια της Πολιτικής Ευθύνης και να καταλογίσει την Ποινική, ιδίως για τα αδικήματα που ουδεμία σχέση έχουν με τα καθήκοντα μελών της Κυβέρνησης σύμφωνα με το νόμο», επισημαίνουν σε άλλο σημείο.

Παράλληλα, σημειώνουν πως «είναι πασιφανές πλέον σε όλους ότι μεθοδεύτηκε μια τεράστια συνωμοσία συγκάλυψης, αφού προηγούμενα παραβιάστηκε κάθε έννοια διάκρισης των εξουσιών και αμφισβητήθηκε στην πράξη η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αφού συστηματικά αλλοιώθηκε το σύνολο σχεδόν των στοιχείων στο πεδίο του εγκλήματος και αλλού, με σειρά επίορκων υπαλλήλων και στελεχών της Διοίκησης να συνεργούν στο ως άνω αδίκημα και να διαπράττουν τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης».

Τέλος, επισημαίνουν πως «καλούμε το σύνολο των αφυπνισμένων σκεπτόμενων πολιτών σε επαγρύπνηση προκειμένου να παρεμποδίσουμε με στοχευμένες δράσεις κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης του Συντάγματος και παρεμπόδισης της αλήθειας. Μην μας απογοητεύσετε».

Πηγή: skai.gr

