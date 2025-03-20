Ακυρώνει την παράταση της προθεσμίας για τη χορήγηση σε μετανάστες νέου τύπου άδειας διαμονής η οποία έχει λήξει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης συγκεκριμένα προχώρησε σε διαγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 205 (προέβλεπε παράταση της προθεσμίας έως 30/9/2025) του νομοσχεδίου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Αναδιοργάνωση της δομής της Ελληνικής Αστυνομίας και αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ένστολου προσωπικού της - Εκσυγχρονισμός του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια - Ρύθμιση θεμάτων κρατούμενων σε σωφρονιστικά καταστήματα και άλλες διατάξεις».

«Τη διαγράφουμε, γιατί θέλω να σκεφτώ αν υπάρχει αναγκαιότητα όντως μιας τέτοιας παράτασης. Και σε κάθε περίπτωση, αυτή η παράταση εάν τελικώς αποφασίσω να τη δώσω θα πρέπει να συνδεθεί με περιοριστικότερες πολιτικές αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης από τούδε. Επομένως, θα έρθει συνδυαστικά, αν αποφασίσω τελικά να τη φέρω, προκειμένου να εναρμονιστεί με τη γενικότερη πολιτική μας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης» ανέφερε ο νέος υπουργός κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.

Τη νομοτεχνική αλλαγή έκανε ο κ. Βορίδης κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στις συναρμόδιες Επιτροπές, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Διατηρείται η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου, η οποία αφορά στην παράταση της προθεσμίας έως 31/9/2025 στη διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στην αγροτική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.