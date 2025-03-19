Βουλή: Τι σηματοδοτεί το αίτημα Τριαντόπουλου – Το επόμενο βήμα της προανακριτικής

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέα δεδομένα στην εξέλιξη της πορείας της προανακριτικής επιτροπής δημιουργεί η επιστολή του Χρήστου Τριαντόπουλου με την οποία καλεί τη Βουλή να του ανοίξει τον δρόμο προς την τακτική δικαιοσύνη, ασκώντας του δίωξη για παράβαση καθήκοντος και παραπέμποντάς τον στον φυσικό δικαστή για την τελική κρίση. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη νέα εστία πολιτικής σύγκρουσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να την χαρακτηρίζει ως ένα γενναίο βήμα που δεν έχει σύγχρονο προηγούμενο και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για νέα απόπειρα συγκάλυψης.

Η καθοριστική συνεδρίαση

Εφόσον η προανακριτική επιτροπή – ως κυρίαρχο όργανο – αποδεχτεί το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου, που αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης στις 12 το μεσημέρι, τότε ορίζεται μία ημερομηνία (σε εύλογο χρονικό διάστημα) προκειμένου να συνταχθεί το πόρισμα της επιτροπής βάσει των στοιχείων ή των ενδείξεων της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που ενέκρινε η Ολομέλεια. Θυμίζεται, πως η πρόταση σύστασης προανακριτικής που κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ και ψήφισε η πλειοψηφία 277 βουλευτών, αφορούσε την άσκηση δίωξης για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος κατά του πρώην υφυπουργού.

Με δεδομένο ότι η «γαλάζια» παράταξη διαθέτει την πλειοψηφία, ανεξαρτήτως της στάσης της αντιπολίτευσης, η Ολομέλεια αναμένεται να υπερψηφίσει το πόρισμα με μυστική ψηφοφορία (απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών) και να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Πρόκειται για ένα όργανο που αποτελείται από 5 ανώτατους δικαστικούς (3 του Αρείου Πάγου και 2 του ΣτΕ) που εκλέγονται με κλήρωση από την Ολομέλεια και ορίζει ένας μέλος του (προερχόμενο από τον Άρειο Πάγο) να αναλάβει το ανακριτικό έργο. Το Δικαστικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφασίσει με δικαστικό βούλευμα για την παραπομπή ή μη του πρώην υφυπουργού στο Ειδικό Δικαστήριο.

Για ποια αδικήματα μπορεί να παραπεμθεί;

Σε κάθε περίπτωση, η παραπομπή του από την προανακριτική επιτροπή στην Ολομέλεια και στη συνέχεια στο Δικαστικό Συμβούλιο γίνεται αποκλειστικά για το κατηγορητήριο που περιλάμβανε η πρόταση με την οποία συγκροτήθηκε η κοινοβουλευτική επιτροπή, εν προκειμένω εκείνης του ΠΑΣΟΚ. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι μπορεί να ασκηθεί σε βάρος του δίωξη μόνο για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Προκειμένου να διευρυνθεί το κατηγορητήριο, είτε σε άλλα αδικήματα, είτε σε άλλα πρόσωπα, απαιτείται να υποβληθεί νέο αίτημα και να εγκριθεί από την Ολομέλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.