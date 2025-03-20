Για «δημοκρατικό πραξικόπημα και ακραίο επεισόδιο συγκάλυψης», κατήγγειλε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την πρόθεση για απευθείας παραπομπή του Χρήστου Τριαντοπούλου στη δικαιοσύνη, δίχως να ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης από την προανακριτική επιτροπή της Βουλής.

Σε συνέντευξή του στο ΚΟΝΤΡΑ, ανέφερε: «Ποτέ δεν είπαμε ο κ. Τριαντόπουλος να μην ελεγχθεί από τη Βουλή. O κ. Μητσοτάκης αυτό ζητά. Επιχειρεί ένα πραξικόπημα κατά της αλήθειας και του δικαίου. Ψήφισαν την προανακριτική αλλά μόλις είδαν τα σκούρα, τα μαζεύουν».

Απέδωσε τη στάση του πρωθυπουργού σε τρεις βασικούς λόγους: «Φοβάται να έλθει ο ίδιος και οι δύο υπουργοί του, οι κύριοι Σκέρτσος και Γεραπετρίτης στην προανακριτική. Δεν θέλουν να έλθουν πολύτιμοι μάρτυρες, συγγενείς και εμπειρογνώμονες. Επίσης, δεν θέλει να διευρυνθεί το κατηγορητήριο. Υπάρχει το αδίκημα της προσβολής μνήμης νεκρού. Υπάρχει το θέμα της υπόθαλψης εγκληματία. Αν πάμε σε μία διαδικασία fast track, μπορεί η πλειοψηφία να στείλει μία περιορισμένη δικογραφία στη δικαιοσύνη».

Όσο για τη νομική διαμάχη γύρω από την άμεση παραπομπή στη δικαιοσύνη ανέφερε: «Θα προσπαθήσουν να μας μπερδέψουν. Όμως γιατί μπλέκονται με δικανικά κόλπα και δεν έρχονται στη Βουλή. Γιατί να παραβούμε το Σύνταγμα; Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται ο ίδιος, μαζί με τον κ. Γεραπετρίτη και τον κ. Σκέρτσο. Αυτό που μας λένε, είναι επειδή σκοπεύουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα, να το παραβιάσουμε προκειμένου να μην ελεγχθεί ο κ. Μητσοτάκης. Είναι μία ύπουλη πρόταση παραβίασης του Συντάγματος για να κρυφτεί ο ίδιος. Εμείς ρωτάμε ποιος είναι ο εντολέας του μπαζώματος. Καταγγέλλω τον κ. Μητσοτάκη για ένα ακραίο επεισόδιο συγκάλυψης, ένα πραξικόπημα δημοκρατικό γιατί δεν εφαρμόζεται το Σύνταγμα».

Γενικεύοντας, ο Σ. Φάμελλος ανέφερε: «Η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν τον εμπιστεύεται και δεν πιστεύει ότι με αυτόν τον πρωθυπουργό θα υπάρξει δικαιοσύνη».

Μιλώντας για την πολιτική κατάσταση και για το ότι η αντιπολίτευση δεν κερδίζει είπε: «O ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μία πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά έχουμε σταθεροποιήσει την εικόνα μας. Υπάρχει πολιτική ρευστότητα, οι πολίτες εκφράζουν την αντίθεση και την αγωνία τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την επάρκεια και είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση και πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα. Οι πολίτες λένε ότι ζούσαν καλύτερα το 2019 και αυτό θα αποτυπωθεί και στην κάλπη».

Για το θέμα των συνεργασιών των προοδευτικών κομμάτων, είπε: «Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερά υπέρ των συνεργασιών. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αργήσει να απαντήσει. Επιμένει στην πρόταση για αυτοδυναμία και επιδεικνύει κομματικό εγωισμό. Με τη Νέα Αριστερά μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό. Αλλά υπάρχουν κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στις οποίες απευθυνόμαστε».

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη δημοσκοπική της άνοδο ανέφερε: «Αποτυπώνει διαμαρτυρία αλλά δεν αποτυπώνει θέση κυβερνητική. Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν παίρνει θέση ούτε για το αν είναι δεξιά ή αριστερά».

Πηγή: skai.gr

