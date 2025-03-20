Καρυστιανού: Η απόφαση της Προανακριτικής θα καταγραφεί στην ιστορία ως πλήρης κατάλυση του Συντάγματος

Σφοδρή ανακοίνωσε εξέδωσε η Μαρία Καρυστιανού ενόψει της απόφασης της Προανακριτικής Επιτροπής να παραπεμφθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος, όπως ο ίδιος ζήτησε, σε φυσικό δικαστή.

«Η σημερινή απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής θα καταγραφεί στην ιστορία ως πλήρης ΚΑΤΑΛΥΣΗ του Συντάγματος για ΟΛΑ τα μέλη της που θα παραβιάσουν δολίως και εν πλήρη γνώσει τους τα καθήκοντα τους, συνεργώντας σε κακούργημα κατάχρησης εξουσίας», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ και επισημαίνει:

«Ηθικός αυτουργός αυτής της ενσυνείδητης πράξης τους ο ίδιος ο ύποπτος και ελεγχόμενος, Χρήστος Τριαντόπουλος αλλά και όποιος ανώτερος εντολέας του, του και τους υπέδειξε τη στάση δειλίας, ντροπής και υπεκφυγής, για να μην βγουν τα άπλυτα τους στη φόρα και για να αποφύγουν τους μάρτυρες και τις ατράνταχτες σε βάρος τους αποδείξεις».

Και καταλήγει: «Κάθε πράξη και παράλειψη των υπευθύνων που θα υποπέσουν σε κατάχρηση της εξουσίας τους, προδίδοντας το ίδιο το Σύνταγμα και τον Λαό, θα καταγγελθεί για παραβίαση του Συνταγματικού & Ποινικού Δικαίου, ως και των Ευρωπαϊκών Επιταγών για τήρηση των αρχών του Κράτους Δικαίου».



Η σημερινή απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής θα καταγραφεί στην ιστορία ως πλήρης ΚΑΤΑΛΥΣΗ του Συντάγματος για ΟΛΑ τα μέλη της που θα παραβιάσουν δολίως και εν πλήρη γνώσει τους τα καθήκοντα τους, συνεργώντας σε κακούργημα κατάχρησης εξουσίας.



Ηθικός αυτουργός αυτής της… pic.twitter.com/BDXChiNlnl — Maria Karystianou (@mkaristianou) March 20, 2025

Σημειώνεται πως η κυβερνητική πλειοψηφία, όπως ανακοίνωσε από την πρώτη στιγμή, έχει συνταχθεί με το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος ζήτησε να επιταχυνθεί η διαδικασία προκειμένου να ελεγχθεί ενώπιον του φυσικού δικαστή, δηλαδή από το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο.

Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει, αντιτάσσονται, υποστηρίζοντας ότι η παράκαμψη των εργασιών της Προκαταρτικής Επιτροπής είναι αντισυνταγματική και λειτουργεί σε βάρος της διερεύνησης των ευθυνών και των εμπλεκόμενων προσώπων.

