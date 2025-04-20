Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε μέσω Facebook η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου.

Σε μια ανάρτηση με τις πασχαλινές της ευχές, η κ. Αχτσιόγλου δημοσίευσε μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται η εγκυμοσύνη της, ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία της για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο.

«Η ζωή! Και η συγκίνηση της δημιουργίας της.Σε περιμένουμε με ανυπομονησία. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

