Το δικό του μήνυμα για τη γιορτή του Πάσχα έστειλε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, κάνοντας λόγο για «χαρά, ελπίδα, αναγέννηση και πέρασμα από το σκοτάδι στο φως».

«Αυτή η λαμπρή ημέρα, ας είναι η αφορμή να συλλογιστούμε ξανά ότι πρέπει - και μπορούμε - να περάσουμε σ’ έναν κόσμο καλύτερο, σ’ έναν κόσμο που οι αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της αρμονικής συνύπαρξης των λαών θα είναι αυτονόητες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρδαλιάς και συμπλήρωσε:

«Και πρέπει - και μπορούμε - και επιβάλλεται ο καθένας από το δικό του μετερίζι δημιουργίας, να παλεύουμε καθημερινά για να ζούμε σε κοινωνίες ευημερίας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, στήριξης και φροντίδας στον συνάνθρωπο που την έχει ανάγκη».

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία και στις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, η οποία στέκεται «δίπλα στους ευάλωτους συμπολίτες μας, δίπλα σε όσους χρειάζονται αγάπη, φροντίδα, στήριξη και στις 66 γειτονιές μας».

«Εργαζόμαστε συνεχώς για να υλοποιήσουμε, ημέρα με την ημέρα, τη δέσμευσή μας, το απόλυτο μας στοίχημα: Ένα καλύτερο αύριο για όλους ανεξαιρέτως. Με συγκεκριμένο σχέδιο και σκληρή δουλειά. Ελπίδα ότι, βήμα με το βήμα, θα βγούμε νικητές σε κάθε αγώνα, σε κάθε μάχη που δίνουμε καθημερινά. Αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα δημιουργικό, φωτεινό μέλλον, αφήνοντας πίσω μας ό,τι σκοτεινό βαραίνει τις ζωές μας», κατέληξε.

Ολόκληρο το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά:

Το μήνυμα του Πάσχα, της κορυφαίας γιορτής της Χριστιανοσύνης, είναι η χαρά, η ελπίδα, η αναγέννηση.

Το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως.

Αυτή η λαμπρή ημέρα, ας είναι η αφορμή να συλλογιστούμε ξανά ότι πρέπει - και μπορούμε - να περάσουμε σ’ έναν κόσμο καλύτερο, σ’ έναν κόσμο που οι αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της αρμονικής συνύπαρξης των λαών θα είναι αυτονόητες.

Και πρέπει - και μπορούμε - και επιβάλλεται ο καθένας από το δικό του μετερίζι δημιουργίας, να παλεύουμε καθημερινά για να ζούμε σε κοινωνίες ευημερίας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, στήριξης και φροντίδας στον συνάνθρωπο που την έχει ανάγκη.

Στη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής μας προσπαθούμε!

Στεκόμαστε και τούτες τις ημέρες δίπλα στους ευάλωτους συμπολίτες μας, δίπλα σε όσους χρειάζονται αγάπη, φροντίδα, στήριξη και στις 66 γειτονιές μας.

Και εργαζόμαστε συνεχώς για να υλοποιήσουμε, ημέρα με την ημέρα, τη δέσμευσή μας, το απόλυτο μας στοίχημα: Ένα καλύτερο αύριο για όλους ανεξαιρέτως. Με συγκεκριμένο σχέδιο και σκληρή δουλειά.

Αυτές τις γιορτινές ημέρες ας γεμίσουμε χαρά και αισιοδοξία, ότι παρά τις δυσκολίες, τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Ελπίδα ότι, βήμα με το βήμα, θα βγούμε νικητές σε κάθε αγώνα, σε κάθε μάχη που δίνουμε καθημερινά.

Αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα δημιουργικό, φωτεινό μέλλον, αφήνοντας πίσω μας ό,τι σκοτεινό βαραίνει τις ζωές μας.

Καλό Πάσχα σε όλες και όλους!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.