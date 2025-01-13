Απάντηση Κασσελάκη για την παραβίαση του νόμου περί Πόθεν Έσχες

Την έντονη αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε η παραπομπή του σε δίκη για παραβίαση του νόμου περί Πόθεν Έσχες, που απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων, υπουργούς, βουλευτές κ.α. να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό.

«Προτού αναλάβω την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι γνώριζαν για τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες. Από την πρώτη ημέρα φρόντισα να τηρήσω όλους τους νόμους, ακόμα κι αν αυτοί κάνουν αρνητική διάκριση σε βάρος των Ελλήνων του εξωτερικού» σημειώνει.



«Αμέσως μόλις ενημερώθηκα ότι είναι ασυμβίβαστη η κατοχή ακόμη και προσωπικής εταιρείας στις ΗΠΑ από Έλληνα ομογενή πολιτικό, έσπευσα να την μεταβιβάσω» αναφέρει ακόμα.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση αυτή, η οποία δεν είναι καινούρια, δεν αφορά το πόθεν έσχες μου, το οποίο είναι απόλυτα διαφανές και πλήρως δηλωμένο. Το πόθεν έσχες μου δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες, και δεν υπάρχει τίποτα κρυφό ή παράνομο σε αυτό. Η υπόθεση αφορά τον νόμο για τις αλλοδαπές εταιρείες, έναν νόμο που επέτρεπε μεν σε εμάς τους ομογενείς να συμμετέχουμε στα εθνικά ψηφοδέλτια, χωρίς όμως την αναγκαία πρόβλεψη για τους ομογενείς να μπορούν να διατηρούν την νόμιμη πηγή βιοπορισμού τους στον μέχρι τότε τόπο κατοικίας τους» σημειώνει ο κ. Κασσελάκης.

Δηλώνει μάλιστα, «ότι η κλήση μού έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2024, αλλά αποφάσισαν να τη δημοσιοποιήσουν μόλις τώρα! Εντελώς τυχαία μαζί με την έκδοση και τις αποκαλύψεις του βιβλίου μου».

«Έτσι τον Μάιο θα κληθώ να δικαστώ για το αυτονόητο. Γιατί ήμουν ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και όχι γόνος, και επέλεξα το κόμμα που ηγούμουν να μην οδηγηθεί σε χρεωκοπία ή τραπεζικό δανεισμό και να παραμείνει ανεξάρτητο, στηρίζοντας τους εργαζομένους του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

"Όλοι γνωρίζουν την επαγγελματική μου πορεία.



Με κόπο επιχείρησα στο εξωτερικό και πέτυχα. Πέτυχα στις ΗΠΑ. Σε ένα κράτος που δεν χρειάζεται να έχεις ως περγαμηνή το επίθετό σου ή τις γνωριμίες σου για να επιχειρήσεις. Στον πιο ανταγωνιστικό κλάδο της επιχειρηματικότητας - στη ναυτιλία - με εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Διάφανη, με τους ισολογισμούς δημοσιευμένους για κάθε ενδιαφερόμενο.



Προτού αναλάβω την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι γνώριζαν για τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες. Από την πρώτη ημέρα φρόντισα να τηρήσω όλους τους νόμους, ακόμα κι αν αυτοί κάνουν αρνητική διάκριση σε βάρος των Ελλήνων του εξωτερικού.



Αμέσως μόλις ενημερώθηκα ότι είναι ασυμβίβαστη η κατοχή ακόμη και προσωπικής εταιρείας στις ΗΠΑ από Έλληνα ομογενή πολιτικό, έσπευσα να την μεταβιβάσω.



Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση αυτή, η οποία δεν είναι καινούρια, δεν αφορά το πόθεν έσχες μου, το οποίο είναι απόλυτα διαφανές και πλήρως δηλωμένο. Το πόθεν έσχες μου δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες, και δεν υπάρχει τίποτα κρυφό ή παράνομο σε αυτό. Η υπόθεση αφορά τον νόμο για τις αλλοδαπές εταιρείες, έναν νόμο που επέτρεπε μεν σε εμάς τους ομογενείς να συμμετέχουμε στα εθνικά ψηφοδέλτια, χωρίς όμως την αναγκαία πρόβλεψη για τους ομογενείς να μπορούν να διατηρούν την νόμιμη πηγή βιοπορισμού τους στον μέχρι τότε τόπο κατοικίας τους.



Η κλήση μού έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2024, αλλά αποφάσισαν να τη δημοσιοποιήσουν μόλις τώρα! Εντελώς τυχαία μαζί με την έκδοση και τις αποκαλύψεις του βιβλίου μου.



Έτσι τον Μάιο θα κληθώ να δικαστώ για το αυτονόητο. Γιατί ήμουν ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και όχι γόνος, και επέλεξα το κόμμα που ηγούμουν να μην οδηγηθεί σε χρεωκοπία ή τραπεζικό δανεισμό και να παραμείνει ανεξάρτητο, στηρίζοντας τους εργαζομένους του.



Θα βρεθώ στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να αναλάβω την ευθύνη μου - αυτό που κανείς άλλος πολιτικός αρχηγός δεν έχει κάνει, δηλαδή να αναλάβει την ευθύνη για κάποια αμέλεια ή τυπική παράλειψή του.



Και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό. Είμαι υπερήφανος γιατί εγώ δεν έχω πάρει ούτε 1€ από τον Έλληνα φορολογούμενο. Και ούτε 1€ από το κόμμα μου (το αντίθετο: είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει κάνει τη μέγιστη δωρεά στο κόμμα του).



Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό το γνωρίζετε. Και το γνωρίζει και το σύστημα. Το σύστημα που προσπαθεί μέσα από αυτή την υπόθεση να πανηγυρίσει ή να αποπροσανατολίσει. Το σύστημα που καλλιέργησε την ατιμωρησία των πολιτικών, των τραπεζιτών, των «μεγάλων».



Μην τους κάνετε τη χάρη".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.