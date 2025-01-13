Η ΠτΔ απένειμε το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής στον Αθανάσιο Μαρτίνο

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, απένειμε σήμερα το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής στον εφοπλιστή Αθανάσιο Μαρτίνο, υπογραμμίζοντας την πολύπλευρη κοινωνική του δράση και το πολυδιάστατο φιλανθρωπικό έργο του και σημειώνοντας ότι με την αμέριστη συμπαράσταση της συζύγου του Μαρίνας, αποτελεί υπόδειγμα ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και οραματικής διαύγειας.

Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι «με ιδιαίτερη χαρά παρασημοφορούμε σήμερα τον Αθανάσιο Μαρτίνο, έναν από τους πλέον επιφανείς Έλληνες εφοπλιστές, για την πολύπλευρη κοινωνική του δράση και το πολυδιάστατο φιλανθρωπικό έργο του. Από πολύ νωρίς, παράλληλα με την μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της ναυτιλίας και της ελληνικής οικονομίας, επέλεξε να αφιερώσει πόρους, ενέργεια και ψυχικό δυναμικό σε δραστηριότητες μεγάλου βεληνεκούς με σταθερό γνώμονα την ανάπτυξη της κοινωνίας».

Όπως σημείωσε «η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών όλων των βαθμίδων, η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας με την ανακαίνιση κέντρων υγείας και τον εκσυγχρονισμό νοσοκομειακών μονάδων, η μέριμνα για την διατήρηση της θρησκευτικής μας παράδοσης και η προσφορά σε πολλούς ναούς του τόπου μας, καθώς και η προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, είναι μερικοί μόνο από τους τομείς όπου ο Αθανάσιος Μαρτίνος συνέβαλε αποφασιστικά, μέσω του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου και της εταιρείας πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου Αιγέας».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, υποστήριξε ότι «ακολουθώντας την μακρά παράδοση των εθνικών μας ευεργετών οι οποίοι, με κίνητρο την αγάπη προς την πατρίδα και το χρέος προς τον συνάνθρωπο, αποδίδουν μέρος του πλούτου τους στην κοινωνία, ο Αθανάσιος Μαρτίνος, πάντα με την αμέριστη συμπαράσταση της συζύγου του Μαρίνας, αποτελεί υπόδειγμα ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και οραματικής διαύγειας. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, τον ευχαριστώ».

Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Μαρτίνος ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την απονομή του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την κ. Σακελλαροπούλου για την αναγνώριση της Ελληνικής Πολιτείας στο έργο του Ιδρύματός τους, κυρίως στα χρόνια των πρόσφατων κρίσεων, του δεκαετούς Μνημονίου και της πανδημίας του κορωνοϊού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «αυτά τα δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα, για την Ελλάδα μας, σταθήκαμε αρωγοί στο έργο της Πολιτείας, στους τομείς της Δημόσιας Υγείας, της Δημόσιας Εκπαίδευσης, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πολιτισμού».

Ακολούθως, πρόσθεσε ότι «ευτυχώς η πατρίδα μας έχει ανακάμψει Οικονομικά. Έχει μειωθεί σημαντικά η ανεργία στους νέους και διατίθενται πλέον περισσότεροι πόροι στην δημόσια Υγεία και στην Εκπαίδευση» και σημείωσε ότι «πρωταρχικός μας πλέον σκοπός, είναι η ενίσχυση του πολιτισμού και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, που είναι ο θησαυρός της Ελλάδος, χωρίς να αγνοούμε και τους άλλους σημαντικούς τομείς».

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε και πάλι την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εξαιρετική τιμή και της ευχήθηκε καλή συνέχεια στο έργο της.

Πηγή: skai.gr

