AfD στο 22% με Βάιντελ, «νέα» νεολαία και επεισόδια

Ο προεκλογικός αγώνας που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία έχει πολλές ιδιαιτερότητες: συμπίπτει χρονικά με την ορκωμοσία και τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, είναι τόσο απρόβλεπτος όσο οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και τη Μέση Ανατολή, διεξάγεται σε μια Γερμανία που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει μια σοβαρή οικονομική κρίση, με μια ακροδεξιά που πλέον δεν είναι πολιτικός παρίας αλλά ρυθμιστής των εξελίξεων και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.



Στο συνέδριο της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Ρίζα της Σαξονίας το περασμένο Σαββακοκύριακο εξελέγη και επίσημα υποψήφια καγκελάριος του κόμματος η Αλίς Βάιντελ από τους περίπου 600 συνέδρους.



Με σύνθημα «Ώρα για τη Γερμανία», μπλε φόντο, όπως το χρώμα του κόμματος και 16 γερμανικές σημαίες να την πλαισιώνουν, όσα και τα γερμανικά κρατίδια, η Βάιντελ έδωσε το στίγμα της: κατά μέτωπο επίθεση στα παραδοσιακά κόμματα, ειδικά στη Χριστιανική Ένωση CDU/CSU, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, σκληρός αντιμεταναστευτικός λόγος, ρατσιστικές κορώνες πχ για τις «gender studies». Όπως και στη διαδικτυακή συνομιλία της με τον Ίλον Μασκ, βάλλει κατά της «woke agenda» στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως διατείνεται.

«Νέα» νεολαία γιατί η παλιά κρίθηκε «εξτρεμιστική»

Η ΑfD προσπάθησε και στο συνέδριο της Σαξονίας να δείξει ένα φιλικό πρόσωπο προς τη νεολαία. Με σύγχρονη, ηλεκτρονική μουσική στο live streaming για όσους περίμεναν να παρακολουθήσουν την ομιλία της Βάιντελ και νέο κόσμο στο ακροατήριο. Ένα άλλωστε από τα κεντρικά θέματα του συνεδρίου ήταν η άμεση σύσταση «νέα» κομματικής νεολαίας.



Η μέχρι πρότινος νεολαία του κόμματος, η oργάνωση JA (Junge Alternative), βρισκόταν στο στόχαστρο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας του Συντάγματος και έχει κριθεί επίσημα από το 2023 «εξτρεμιστική οργάνωση». Σύμφωνα με την Υπηρεσία υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις ότι η ακροδεξιά δράση της έθετε σε κίνδυνο την φιλελεύθερη δημοκρατική τάξη στη Γερμανία.



Η πρόταση για σύσταση νέας κομματικής νεολαίας πέρασε με τα δύο τρίτα των παρόντων συνέδρων και σύμφωνα με την απόφαση του συνεδρίου «η δράση της δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την ιεραρχία και να αντίκειται στις αρχές του κόμματος». Τα μέλη της, ηλικίας 16 έως 36 ετών, θα πρέπει «προωθούν τις δράσεις των μελών του κόμματος με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο»



Στο μεταξύ το Σαββατοκύριακο, πάνω από 15.000 από όλη τη Γερμανία ταξίδεψαν μέχρι τη Σαξονία για να διαδηλώσουν κατά της AfD και της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Μεταξύ αυτών μέλη γερμανικών συνδικάτων, φοιτητές και μέλη του αντιφασιστικού κινήματος. Αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες διαδηλωτών για βίαιη καταστολή από την πλευρά της αστυνομίας, κάνοντας λόγο χρήση γκλοπ.

Δημοσκόπηση Βild: μικραίνει η ψαλίδα με CDU/CSU

Στο μεταξύ η τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της Βild προκαλεί εκ νέου ανησυχία. Για πρώτη φορά η AfD σκαρφαλώνει στο 22% και κερδίζει μισή επιπλέον μονάδα μετά και τη συζήτηση Μασκ-Βάιντελ στην πλατφόρμα Χ και τις αδιανότητες δηλώσεις περί «κομμουνιστή Χίτλερ».



Η Χριστιανική Ένωση CDU/ CSU υπό τον υποψήφιο καγκελάριο και πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς πέφτει κατά μια μονάδα στο 30%, με τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος για πρώτη φορά να κινείται στο 8%.



Τρίτοι έρχονται ελαφρώς ενισχυμένοι οι Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σολτς με 16%, ακολουθούν οι Πράσινοι με 13% και η Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ στο 6%. Φιλελεύθεροι και Αριστερά, βάσει της νέας δημοσκόπησης, μένουν εκτός βουλής.

