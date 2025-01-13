Σε δίκη παραπέμπεται για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, που απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων, υπουργούς, βουλευτές κ.α. να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ποινική δίωξη ασκήθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα πριν περίπου ένα χρόνο για την ύπαρξη δύο εταιρειών, τις οποίες διαθέτει ο ίδιος στην Αμερική.

Στις εξηγήσεις που κλήθηκε να δώσει ο κ. Κασσελάκης ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, Δημήτρη Νομικό, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την πρόβλεψη του νόμου περί απαγόρευσης κατοχής εταιρειών στο εξωτερικό.

Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 3213/2003, άρθρο 8, παρ. 1 και 3 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 5026/2023, «στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα».

Πηγή: ΕΡΤ

