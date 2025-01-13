Πηγές κυβέρνησης: Υποκριτικό το να μιλάει για λαϊκισμό το ΠΑΣΟΚ

Υποκριτικό χαρακτήρισαν πηγές της κυβέρνησης το να μιλάει για λαϊκισμό το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικότερα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με την αμήχανη απάντησή του, χωρίς να πει τίποτα, στην πραγματικότητα τα λέει όλα, επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά τα επιχειρήματά μας.

Όπως και να έχει, το να μιλάει για λαϊκισμό το ΠΑΣΟΚ, την ίδια ημέρα που ο Πρόεδρός του προανήγγειλε συμπόρευση με εκείνους που τον έχουν κάνει επάγγελμα, είναι επιεικώς υποκριτικό».

Πηγή: skai.gr

