Για το βιβλίο του, «Δεύτερη Ευκαιρία» μίλησε σε συνέντευξή του ο επικεφαλής του «Κινήματος Δημοκρατίας» και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αποκάλυψε μέσω αυτού πως έκανε χρήση κοκαΐνης στο παρελθόν γιατί ήθελε να είναι «αυθεντικός». Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα στηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την Προεδρία και εξαπολύει επίθεση σε όσους, όπως ισχυρίζεται, «επιχείρησαν να κάνουν την αγιογραφία του Κώστα Σημίτη». Επίσης, μιλά και για την πρώτη γνωριμία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega για τις αποκαλύψεις του πως ήταν χρήστης κοκαΐνης: «Θεώρησα ότι είναι καλό να μπορούμε να είμαστε αυθεντικοί και να λέμε και τις κακές στιγμές μας. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει το άτομο που έχει απέναντί του πώς στέκεται στα πόδια του όταν πέφτει, πώς ξεπερνά τις δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ποιους επιλέγει».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ

Για το βιβλίο του, συνεχίζει λέγοντας πως: «Παρουσιάζω ξεκάθαρα το πώς είχε στηθεί από την αρχή ένα σχέδιο να φορτωθώ εγώ τις αμαρτίες του παρελθόντος, τις οικονομικές, τις πολιτικές. Η οικονομική κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογή προηγούμενων διοικήσεων, μέσα σε αυτό και της Πολιτικής Γραμματείας, και οι δαπάνες για τις εκλογές του ’23 και ειδικά για τις επαναληπτικές, όπου όλοι ήξεραν για τη μείωση της χρηματοδότησης και παρά ταύτα άφησαν ένα εκατομμύριο χρέος πάνω από την εκλογική αποζημίωση, χωρίς να έχουν μειώσει τις δαπάνες για τα κομματικά media, ήταν η αρχή του τέλους για αυτό το κόμμα».

«Μην ξεχνάτε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις 25 Ιουνίου, ήταν να υπογράψει μια σύμβαση με τον κ. Μάρη για να μπορεί να υπάρξει διαφήμιση για το think tank του στην ‘Αυγή’. Ήταν μέρες πριν παραιτηθεί», συνέχισε.

«Στο βιβλίο θα δείτε και ένα μήνυμα που είχα στείλει στον Αλέξη μία ημέρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, που λέει ότι είμαι εδώ να σε βοηθήσω με καθαρά χέρια να προσφέρουμε την επόμενη ημέρα, γιατί όλοι γνωρίζαμε τα αποτελέσματα. Και στην εκλογική επιτροπή του Ιουνίου είχα δει ότι είχαν εγκαταλείψει πολλοί που ‘επίπλωναν’ το γραφείο του, τον είχαν εγκαταλείψει. Λίγοι ήταν αυτοί που τον στήριζαν και ψυχολογικά και με την δράση τους», ανέφερε ακόμα.

«Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι άλλαξε το φθινόπωρο και μετά, αλλά όλο αυτό το από πίσω στα κρυφά να λέμε για νέο φορέα κεντροαριστεράς κτλ. και να μπορέσουμε να φορτώσουμε σε μένα το ροκάνισμα και τα οικονομικά λάθη του παρελθόντος και μετά να συγχωνευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε έναν νέο φορέα, αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να περάσει αναπάντητο, ειδικά όταν ένα κόμμα έχει φτάσει στο σημείο να παραβιάζει το καταστατικό του και συνταγματικά δικαιώματα των μελών του», επισημαίνει.

Στους λόγους που αποφάσισε να εκδώσει ένα βιβλίο, απαντά: «Το βιβλίο θέλει να απαντήσει σε αυτήν τη βασική ερώτηση: το ποιος είμαι και γιατί είμαι εδώ. Έναν χρόνο και, απαντώ στην ερώτηση στο ποιος με ‘φύτεψε’, τι επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετώ κτλ. Ας μην προσπαθεί ο κόσμος να με ερμηνεύσει με το δικό του φίλτρο που βάζει και έχει δει από τους άλλους πολιτικούς. Ο κόσμος είναι προδομένος από τους πολιτικούς και είναι και παραδομένος και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη ζωή μας».

«Το ‘μαύρο’ χρήμα στη χώρα μας είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αν δεν βγάλουμε το ‘μαύρο’ χρήμα από την πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Το ‘μαύρο’ χρήμα γίνεται και ‘μαύρο’ και με τριγωνική σχέση ‘άσπρο’. Είναι κάτι το οποίο δεσμεύομαι ότι αν έχουμε την τιμή κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε τον τόπο, ότι θα έχουμε μακράν τους πιο αυστηρούς και εκσυγχρονισμένους κανόνες και νόμους για την διαφάνεια και των κομμάτων αλλά και των υποψηφίων πολιτικών. Αφορά όλο το κομματικό σύστημα», συνεχίζει.

«Πολιτεύτηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή είδα μερικά καλά δείγματα στο ’16 – ’19, έχω αναφερθεί εκτενώς σε αυτά. Στο 2015 έχω πει ότι ένα κομμάτι του ήταν ντροπή για την Ελλάδα στη διεθνή της παρουσία. Από εκεί και πέρα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που την χρεοκόπησαν και ξεφτίλισαν τη χώρα μας στο εξωτερικό και αυτές είναι ντροπή. Στο ’16 – ’19 έγινε μια σωστή δουλειά σε πάρα πολλά ζητήματα και ειδικά στην κοινωνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Στην οικονομική πολιτική ξέρετε ότι δεν ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική με την οποία εξελέγη την πρώτη φορά», υπογραμμίζει.

Γιατί δεν υποστηρίζει την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε και στα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα όπως η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, λέγοντας πως δεν υποστηρίζει την επανεκλογή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Εύχομαι να μπορούμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα της Προεδρίας της Δημοκρατίας με έναν τρόπο θεσμικό. Αυτή η πασαρέλα που βλέπουμε να γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες, σίγουρα δεν τιμά το Πολίτευμα, δεν τιμά το αξίωμα. Έχουμε κάνει μια πρόταση μαζί με τους βουλευτές του Κινήματος να ξανασκεφτούμε την επιλογή του Προέδρου και να μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον ρόλο να είναι λιγότερο διακοσμητικός, όχι με περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά πιο ανεξάρτητος. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια αλλαγή στις θητείες, δηλαδή να είναι μόνο μία θητεία για 6 χρόνια», λέει. «Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά και οποιαδήποτε επιλογή στελέχους μνημονιακών κυβερνήσεων σίγουρα δεν μας πάει μπροστά. Είμαι ξεκάθαρος τι εννοώ με αυτό».

Ερωτηθείς αν θα στηρίξουν την υποψηφιότητα Σακελλαροπούλου, σε περίπτωση που προταθεί ξανά, απαντά: «Όχι. Η κυρία Σακελλαροπούλου έπρεπε να είχε πολύ πιο έντονη και δυνατή στάση όσον αφορά στην καταδίκη από το Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, έπρεπε να είχε πολύ πιο δυνατή στάση και ξεκάθαρη όσον αφορά στα Τέμπη και σίγουρα όσον αφορά στις υποκλοπές. Η ευθύνη, βάσει της συγκυρίας, ανήκει στον πρωθυπουργό να προτείνει. Ο ίδιος μπορεί να περάσει ό,τι θέλει με 151 ψήφους. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να μπούμε σε μία πασαρέλα, ας συζητήσουμε για τη θεσμική μας πρόταση, για τη μία θητεία 6 χρόνια, χωρίς επανεκλογή», επισημαίνει.

«Η αγιογραφία που έγινε στον Σημίτη με κάνει να σκέφτομαι»

Για τον θάνατο και την κηδεία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε: «Η αγιογραφία που έγινε την περασμένη εβδομάδα για τον Σημίτη, εμένα πραγματικά με κάνει να σκέφτομαι. Ξεχνάμε αυτά που ξέρουμε; Είμαστε μια χώρα που είμαστε στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ σε όλους τους δείκτες και έχουμε διώξει τη γενιά μου στο εξωτερικό, έχουμε χρεοκοπήσει, και ποιος έχει τιμωρηθεί από την πολιτική ζωή του τόπου για αυτό; Μόνο ο κοσμάκης έχει πληρώσει. Και ακούμε μια προπαγάνδα ότι πάλι η επιστροφή του δικομματισμού. Να πάμε να επενδύσουμε στα ίδια λάθη του παρελθόντος εκ νέου; Πρέπει να βάλουμε μια γραμμή και να πάμε μπροστά. (…) Δεν μου αρέσει όταν λένε αυτό το έργο το έκανε ο Σημίτης, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τα έργα τα κάνει ο ελληνικός λαός. Πληρώνει, και αν δεν πληρώσει εκείνη την στιγμή, θα πληρώσουν τα παιδιά του», συνεχίζει. «Αν θέλει το ΠΑΣΟΚ να αγκαλιάσει τη θητεία Σημίτη, είναι ευπρόσδεκτο να την αγκαλιάσει. Ο λαός δεν ξεχνάει», προσθέτει.

Για την γνωριμία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τέλος, ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον πρωθυπουργό. «Γνωριστήκαμε τέλος του ’11, υπήρχε μία επαφή καθαρά φιλική. Με ήξερε πάρα πολύ καλά και το βιβλίο αναφέρεται σε αυτό. Από το ’16 και μετά ήταν πολύ σπάνια επαφή και από το ’19 και μετά όταν έγινε πρωθυπουργός, ούτε μία φορά δεν είχαμε συνομιλήσει. Τα πράγματα που έλεγε το ’11 – ’12 ήταν προοδευτικά», είπε χαρακτηριστικά.

