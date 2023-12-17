Ανδρουλάκης- προϋπολογισμός 2024: Οι πολιτικές σας οδηγούν σε χαμηλή ποιότητα ζωής

Δριμείες ήταν οι επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σχεδόν για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή βεβαίως τον Προϋπολογισμό στην ομιλία του στην Βουλή.

«Οι πολιτικές σας διαμορφώνουν μια χώρα χαμηλής ποιότητας ζωής για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μια χώρα με κακοπληρωμένες δουλειές και πανάκριβη καθημερινότητα », ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ενώ πρόσθεσε πρόκειται για άλλη μια χαμένη ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, η στήριξη του κοινωνικού κράτους και να δημιουργηθεί μια ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία. « Στα δικά σας χέρια η χώρα κινείται σε τροχιά απόκλισης και όχι σύγκλισης με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής.Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2024 θα είναι το πρώτο πραγματικό τεστ της αποτελεσματικότητας σας».

Με αφορμή την θετική απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, όπως είπε, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε τα βέλη του τόσο στη κυβέρνηση όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ . «Η παράταξη που ήταν υπεύθυνη που την χάσαμε οδηγώντας τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η παράταξη που έστρωσε τον δρόμο στον ακραίο λαϊκισμό και τη διχόνοια. Εσείς μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ ανοίξατε το κουτί την Πανδώρας για μια εποχή ακραίας αντιπαλότητας, στο δημόσιο λόγο, στα social media. Μια εποχή καθολικής απόρριψης της διαφορετικής άποψης.

Έχετε τεράστια ευθύνη γιατί κάνατε σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία μιας κοινής συνείδησης για το ποιες είναι οι χρόνιες παθογένειες της χώρας ποια είναι τα αίτιά τους και με ποιες ρήξεις θα τις κάνουμε παρελθόν», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Για την ακρίβεια που πλήττει τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα υπογράμμισε πώς η κυβέρνηση έχει αναγάγει τον πληθωρισμό σε ένα από τα βασικά εργαλεία άσκησης της οικονομικής που βασίζεται στα υπερέσοδα από έμμεσους φόρους, επιβαρύνοντας τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλης ακρίβειας. «Για να επιστρέψετε ψίχουλα στην κοινωνία με τα «αγιοβασιλιάτικα καλάθια» και τα pass. Έτσι κρατάτε σε ομηρία τους φτωχότερους Έλληνες αντί να κάνετε ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις για την προστασία τους», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, σχολίασε τη θέση του οικονομικού επιτελείου πώς αυξήθηκαν οι μισθοί κι έφτασαν στα επίπεδα του 2009, λέγοντας πώς είναι καλύτερα να διαβάσει τα στοιχεία της Eurostat όπου σημειώνει ότι ο μέσος μισθός είναι 20% χαμηλότερος από το 2009 και σε τροχιά μόνιμης απόκλισης από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι δεν είναι πια μέτρο σύγκρισης η διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, αλλά τα προβλήματα που δημιούργησε ή δεν θέλει να λύσει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια επισημαίνοντας την επιτελικότητα που προβάλλεται ως προσωπείο της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας και της αναποτελεσματικότητας. Ειδική αναφορά έκανε για τη σύμβαση 717 σχετικά την τηλεδιοίκηση των τραίνων που είναι επτά χρόνια ανολοκλήρωτη. «Η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε 23 πρόσωπα. Την ίδια δικαστική έρευνα που έδειχνε τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, ΕΣΕΙΣ την πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων και κρυφτήκατε πίσω από το ΚΚΕ. Δεν διστάσατε να κρυφτείτε πίσω από τον κ. Βελόπουλο για να αλώσετε την ΑΔΑΕ και να εμποδίσετε την έρευνα γιατί φοβάστε προσωπικά τις αποκαλύψεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Έντονα επικριτικός ήταν και για τα μέτρα σχετικά με την οπαδική βία όπου υποστήριξε πώς «αντί να τιμωρήσετε τις συμμορίες, τιμωρείτε τους φιλάθλους τους απαγορεύετε να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα με τις οικογένειες τους. Και έχετε το θράσος πάλι στον βωμό της επικοινωνίας, να έχουν μεσολαβήσει δυο δολοφονίες και ένας ακόμη άνθρωπος να χαροπαλεύει, για να πάνε οι υπουργοί σας 200 ονόματα χούλιγκαν στη δικαιοσύνη».

Έντονη και εκτενής ήταν η κριτική του κ. Ανδρουλάκη στη αδυναμία της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης με αποκορύφωμα τις καταστροφές στον Έβρο και την Θεσσαλία .

Για τη κατάσταση στη Παιδεία, με τα αποτελέσματα της εξέτασης PISA είναι απογοητευτικά, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την ανησυχία για το μεγάλο χάσμα που αποτυπώνουν μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων ποαντικατροπτίζουν τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που επικρατούν στη χώρα. «Την ώρα που εμφανίζετε ως πανάκεια και λύση σε όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφήσατε τη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να καταρρεύσουν.

Κοιτάτε το δέντρο, τη βάση του 10 και όχι το δάσος των λόγων που τόσες χιλιάδες μαθητές γράφουν κάτω από αυτή τη βάση.Δεν σας ενδιαφέρει ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο που θα προετοιμάζει τα παιδιά μας για τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, που θα αξιοποιεί δεξιότητες και θα επενδύει στην κριτική και δημιουργική σκέψη», είπε διατυπώνοντας επιφυλάξεις για το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Η δημόσια υγεία είναι βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους. Εμείς ιδρύσαμε το ΕΣΥ και είναι πρώτη προτεραιότητα μας η αναγέννηση του γιατί σε όποιο μέρος της χώρας κι αν βρεθούμε, συναντούμε την αγανάκτηση και την απογοήτευση του λαού», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διαφωνώντας με τα μισθολογικά κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση στις νέες διοικήσεις.

Κάλεσε ξανά τη κυβέρνηση να καταργήσει τη golden visa στα ακίνητα όπως έκαναν ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθιστώντας την απολύτως υπεύθυνη για τη στεγαστική κρίση,που υπάρχει και θα κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια!

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στο το ζήτημα της κατανομής των φορολογικών βαρών όπου υπογράμμισε: «Εκμεταλλεύεστε τον πληθωρισμό της απληστίας για να κερδοσκοπείτε εις βάρος της κοινωνίας κρατώντας σε ομηρία τους φτωχότερους Έλληνες. Φορολογείτε επαγγέλματα και όχι πραγματικά εισοδήματα».

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι και η Ελλάδα μπορεί καλύτερα, ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα από αυτά που του προσφέρετε. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε χρέος η νέα γενιά να είναι στην πρώτη γραμμή. ... Έχουμε χρέος να απενεργοποιήσουμε τη δημογραφική βόμβα και τη γήρανση του πληθυσμού, που μας απειλεί», τόνισε κάνοντας αναλυτική αναφορά στη πρόταση του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ για την κοινωνική στέγη.

«Έχουμε άλλες προτεραιότητες για την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Και σταματήστε να βάζετε αντιπαραθετικά την οικονομική ανάπτυξη με τους θεσμούς. Με αδίστακτα παιχνίδια έχετε τραυματίσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Κανένα κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά χωρίς λειτουργικούς θεσμούς και ισχυρή δικαιοσύνη. Έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές ότι δεν θα έχουμε ποτέ ξανά «χαμένες δεκαετίες», τόνισε ο κ., Ανδρουλάκης δηλώνοντας ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα τον καταψηφίσει, εκτός από το σκέλος των δαπανών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της άμυνας της χώρας.

Και σας καλώ να μας ενημερώσετε για την αλλαγή των εξοπλιστικών προγραμμάτων που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Είμαστε διατεθειμένοι για συναινέσεις όμως πρέπει να μας ενημερώσετε επ αυτού», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

