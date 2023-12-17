Κουτσούμπας για Προϋπολογισμό 2024: Tαξικός και αντιλαϊκός, τον καταψηφίζουμε

Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση εκφράζει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Είναι άδικος, ταξικός, αντιλαϊκός γι' αυτό και τον καταψηφίζουμε» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ομιλία στη Βουλή επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024.

Όπως σημείωσε «από όλες τις τοποθετήσεις αυτές τις μέρες συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, αναδεικνύονται πολύ καθαρά οι δύο πολιτικές γραμμές που υπάρχουν και συγκρούονται για όλα τα μεγάλα ζητήματα» και το ίδιο συμβαίνει και με το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί εργαζόμενους και λαό και είναι εκείνο της ακρίβειας.

Είπε ότι «η πρώτη γραμμή, η γραμμή όλων σας, αποσυνδέει το πρόβλημα από τις αιτίες του και το αποδίδει σε μια παρέκκλιση από την καπιταλιστική κανονικότητα» προσθέτοντας ότι «απλώς, έχετε κάποιες παραλλαγές μεταξύ σας ως προς το ποια ακριβώς είναι αυτή η παρέκκλιση. Εδώ εμφανίζεστε να διαφωνείτε, γιατί στην κανονικότητα συμφωνείτε απόλυτα».

Τόνισε και εξήγησε λεπτομερώς ότι όλα όσα επικαλείται ως αιτίες της ακρίβειας η κυβέρνηση της ΝΔ «βρίσκονται στο DNA του καπιταλιστικού συστήματος», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ συνδιαμορφώνει και συμμετέχει με την πολιτική της, σε όλα τα πεδία, τις αιτίες της ακρίβειας τις οποίες «παρουσιάζει ως "εισαγόμενες"».

Φέροντας ως παράδειγμα την ακρίβεια στο ρεύμα είπε ότι «όσο παραμένουν άθικτες οι πραγματικές αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια στο ρεύμα, δηλαδή η "απελευθέρωση" της αγοράς ενέργειας, η μετατροπή σε χρηματιστηριακό εμπόρευμα και η δήθεν "πράσινη μετάβαση", το πρόβλημα δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί».

Είπε, μεταξύ άλλων, ότι η «κοσμογονία της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και του Ταμείου Ανάκαμψης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε άνοδο του πληθωρισμού, αφού αυξάνει τη μάζα του χρήματος που κυκλοφορεί, πιο γρήγορα από ότι αυξάνεται η μάζα των εμπορευμάτων».

«Φτάνει, λοιπόν, αυτή η κοροϊδία με τα εισαγόμενα! Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας για την πολιτική που ασπάζεστε και υλοποιείτε» είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στους «μνηστήρες της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, "Νέα Αριστερά" είπε ότι για όλα δίνουν πραγματική μάχη για να πείσουν, ότι δήθεν στις άλλες χώρες της ΕΕ όλα είναι ειδυλλιακά, κι ότι τα πάντα εδώ, είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα και παρέκκλιση. Ό,τι όχι μόνο δεν ευθύνεται για αυτά και η πολιτική της ΕΕ που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά, αντίθετα, η ΕΕ είναι αυτή που προσπαθεί τάχα να βάλει την χώρα στον ίσιο δρόμο, αλλά η κυβέρνηση δεν την ακούει».

«Εσείς, της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, μάς παρουσιάζετε μόνο τους δείκτες, στους οποίους η Ελλάδα είναι χαμηλά ή στον πάτο της ΕΕ και απ' την άλλη, η κυβέρνηση της ΝΔ μάς παρουσιάζει μόνο τους δείκτες που είναι πάνω από τον μέσο όρο. Εν τω μεταξύ, ό,τι και να λένε οι δείκτες, οι εργαζόμενοι βασανίζονται και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης» πρόσθεσε.

«Κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εσάς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τα εκατομμύρια των εργαζομένων που πήραν μέρος τα τελευταία χρόνια στις μεγαλύτερες απεργιακές συγκεντρώσεις των τελευταίων δεκαετιών» είπε, τονίζοντας ότι «το ζητούμενο είναι οι αγώνες να συνεχιστούν, να μην κοπάσουν αλλά να κλιμακωθούν, να βαθύνει το περιεχόμενό τους και όχι να γίνουν όχημα για κυβερνητικές εναλλαγές ίδιας περίπου κοπής».

Επισημαίνοντας ότι είναι νόμος του καπιταλισμού πως οι χώρες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης και παραγωγικότητας, ούτε τα ίδια μεγέθη στις αγορές τους» σημείωσε ότι «σε πολλούς από τους ελληνικούς δείκτες σε σχέση με αυτούς άλλων χωρών, αντανακλώνται και οι βαριές συνέπειες από τα δέκα χρόνια βάρβαρης μνημονιακής πολιτικής που υπηρετήσατε εναλλάξ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφέρθηκε στη συνέπεια σε δείκτες που δείχνουν τις βαριές συνέπεις για το λαό, όπως η αδυναμία πραγματοποίησης αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων, η κατάσταση των δημοσίων νοσοκομείων και της Παιδείας.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνήσεις «υλοποίησαν ως κατεύθυνση αυτά που υλοποιεί σήμερα η ΝΔ, ενώ ως αντιπολίτευση στήριξαν».

Μιλώντας πάντα για την ακρίβεια αναφέρθηκε στους χαμηλούς μισθούς που διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις, τους φόρους - στους οποίους αναφέρθηκε με στοιχεία - που «ροκανίζουν το διαθέσιμο λαϊκό εισόδημα, ενώ πολλοί από αυτούς ενσωματώνονται και στις τιμές.

Πρόσθεσε ότι με το «έκτρωμα» που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ προ δεκαημέρου, «η στόχευση δεν είναι η φοροδιαφυγή, αλλά το κλείσιμο των μικρών ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων».

Είπε, χαρακτηριστικά, ότι «λεφτόδεντρα υπάρχουν» για τους «μεγάλους επενδυτές-καρχαρίες, εφοπλιστές, τράπεζες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο».

Μιλώντας για τις τιμές των προϊόντων, είπε ότι η κυβέρνηση «κάνει τα πάντα για να προχωρά η κυριαρχία των μονοπωλίων στην αγορά, το οποίο ανεβάζει τις τιμές».

Τόνισε ότι η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις προτάσεις του ΚΚΕ «για επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί, για κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ρεύμα και καύσιμα, για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και πλαφόν στην τιμή του ρεύματος».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η επίδραση των οικονομικών εξελίξεων στη ζωή του λαού δεν είναι ανεξάρτητη από τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

Είπε ότι το ΚΚΕ «δεν υιοθετεί το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργεί στον ελληνικό λαό η κυβέρνηση» και «επιμένει ότι η αποκαλούμενη "επανεκκίνηση" των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πραγματοποιείται πάνω στο πολύ επικίνδυνο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ΝΑΤΟϊκοί σχεδιασμοί για οδυνηρές διευθετήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την κυριαρχία, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στο πλαίσιο ενός οδυνηρού συμβιβασμού και του "καζάν - καζάν", της μοιρασιάς στα δύο, που προβάλλει το τουρκικό κράτος».

«Αυτά λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό, δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών των δύο χωρών, υπηρετούν πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των ελληνικών και των τουρκικών επιχειρηματικών ομίλων» τόνισε.

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «το ΚΚΕ αντιτίθεται σε κάθε είδους υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, στην αλλαγή Διεθνών Συνθηκών που καθορίζουν τα σύνορα και εργάζεται για την ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Κύπρου και των άλλων λαών της περιοχής, για τα δικά τους συμφέροντα. Από αυτήν την άποψη, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει, το αντίθετο ο λαός μας επιβάλλεται και να ανησυχεί και να επαγρυπνά».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού «είναι υπό αίρεση. Όχι μόνο διότι και η χρονιά που έρχεται εγκυμονεί ραγδαίες εξελίξεις, τόσο στην οικονομία, όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά πάνω από όλα, γιατί όσο συσσωρεύονται τα προβλήματα, όσο συσσωρεύεται η οργή, όσο περισσότερο εμφατική γίνεται η αναντιστοιχία των όρων ζωής του λαού με τις ίδιες τις δυνατότητες της εποχής, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για εσάς να τον χειραγωγείτε, να αποσπάτε τη συναίνεσή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα».

«Και μην αυταπατάστε ότι παίζετε χωρίς αντίπαλο. 'Αλλωστε πραγματικός, στρατηγικός αντίπαλος των κυβερνήσεων, ποτέ μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποια ονομαζόμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Πραγματικός αντίπαλός σας είναι όλοι εκείνοι οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες, που αποτελούν ήδη τα ρυάκια αντίστασης, τα οποία δεν θέλουν πολύ για να συνενωθούν και να γίνουν ορμητικό ποτάμι, που θα σαρώσει όλα αυτά που μας κρατάνε πίσω.

Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και όσες ακόμα περισσότερες μας δώσει ο ελληνικός λαός το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια σε αυτόν ακριβώς τον σκοπό» υπογράμμισε, καταλήγοντας στην ομιλία του, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

