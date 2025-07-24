Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη χθεσινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Ήταν μια συνέντευξη γεμάτη ανακρίβειες και άγχος. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπει σε πορεία μη αναστρέψιμη. Προσβάλλει τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης μέσω του ΣΚΑΪ.

Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τον κατηγόρησε για «παραλογισμό» σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε «επικίνδυνο», τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να στηρίξει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει την προανακριτική επιτροπή που ζητά το ΠΑΣΟΚ.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε τη στρατηγική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «η θάλασσα έχει σύνορα και τα κράτη τα περιφρουρούν. Δεν εφαρμόζουν πολιτικές εγκλωβισμού, αλλά αποτρεπτικές επιλογές».

Για τις τραπεζικές χρεώσεις, ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι έχει καταθέσει δική του τροπολογία για τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών, θα υπερψηφίσει τη σχετική κυβερνητική διάταξη.

Σημεία της συνέντευξης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου ανοικτά της Κάσου και το νεφελώδες χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι «όταν τον ρωτούσα στη Βουλή, κράδαινε το Δελτίο Τύπου της εταιρείας που έλεγε ότι η επένδυση συνεχίζεται ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι έχει παγώσει. Χθες από το “πετάω τη μπάλα στην κερκίδα”, πήγε “πετάω την μπάλα στην Κύπρο”».

Σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδόμησε το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η δικογραφία της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει επιβαρυντικά στοιχεία για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη.

«Έχει έρθει μία δικογραφία που προτείνει διερεύνηση για τους κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη για συγκεκριμένα αδικήματα. Προτείνουν τη διερεύνηση τους οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς σε έγγραφο τριάντα σελίδων που περιλαμβάνουν στον φάκελο της δικογραφίας» ξεκαθάρισε.

«Η προανακριτική γίνεται για να επιτραπεί στην ελληνική δικαιοσύνη να διερευνήσει τα εγκλήματα που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη δικογραφία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με την εξεταστική επιτροπή» υπογράμμισε με νόημα για να αποσαφηνίσει γιατί η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης συνιστά αμνήστευση των υπουργών της.

«Μπορεί να έχει κατασκηνώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα Τέμπη και τη σύμβαση 717, για τα θέματα που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έχουν φάει τα “γαλάζια παιδιά” εκατομμύρια ευρώ, και να αρνηθώ την έρευνα για τους δύο υπουργούς; Έστειλα ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη και θα το στείλω και την Τρίτη. Επειδή δε φοβάμαι τίποτα, επειδή έχουμε άλλη πορεία από την παρέα του Μαξίμου, ένα διεφθαρμένο σύστημα που αξιοποιεί φίλους στα μίντια, επιχειρηματίες, Ομάδες Αλήθειας και είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά. Επειδή λοιπόν δε φοβάμαι τίποτα, λέω: Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσω την εξεταστική, αν δεσμευτείτε δημοσίως την Τρίτη ότι την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει και την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ».

Και συμπλήρωσε:

«Να σας πω τι φοβούνται;* Αν ανοίξουν τα στόματα, ο κ. Μητσοτάκης θα πάψει να είναι Πρωθυπουργούς, διότι τι θα αποδειχθεί*; Όπως ο Σημανδράκος του είπε με επιστολές στο Μαξίμου ότι εδώ συμβαίνει αυτό και αυτό, προφανέστατα του είπε και ο κ. Βάρρας-που πήγε στο Μαξίμου μετά την παραίτηση στην οποία τον εξώθησε ο κ. Βορίδης-, όπως υποστηρίζει ο ίδιος . Προσωπικά από το 2023 του έκανα επερωτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα είπα στον προϋπολογισμό, τα είπα πριν το πρόστιμο, τα είπα πριν την εποπτεία. Άρα, γνώριζε και από τους δικούς του και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντί λοιπόν να διακόψει το πάρτι, έρχεται 1 δισ. πρόστιμο με την υπογραφή Μητσοτάκη, μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα της χώρας. Και μιλάει για συμψηφισμούς, για ευθύνες από το 1998. Ας κάνει εξεταστική και από το 1821. Θα την ψηφίσω, εάν επιτρέψει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες, που δεν περιγράφει το ΠΑΣΟΚ, περιγράφει συγκεκριμένα το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Ερωτηθείς για το πως εγείρονται υπουργικές ευθύνες εφόσον η τεχνική λύση είναι νομότυπη, επιχείρημα που επίσημα ανέφερε στο briefing ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε: «Η τεχνική λύση ισχύει πάρα πολλά χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις νομοθετικές, όταν ήταν κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Με τη μία επέτρεψε να παίρνουν επιδοτήσεις άνθρωποι χωρίς ζωικό κεφάλαιο, μόνο με βοσκοτόπια. Άρα, αποσυνέδεσε βοσκοτόπια από ζωικό κεφάλαιο και επιδοτήσεις. Και με τη δεύτερη παρέμβαση επέτρεψε – και μετά το κλιμάκωσε η Νέα Δημοκρατία – να φεύγουν πέρα από τα νησιά και να δηλώνουν βοσκοτόπια και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παλαιά ήταν μόνο εντός των περιφερειών. Αξιοποιεί αυτές τις δύο ρωγμές η Νέα Δημοκρατία και στήνεται μια “γαλάζια” συμμορία – δεν το λέω εγώ, η δικογραφία μιλά για μια καθετοποιημένη εγκληματική οργάνωση- (…) Και τι έκανε; Εάν πάρετε μια αίτηση ΟΣΔΕ, -για να δούμε ποια είναι η έντιμη τεχνική λύση και ποια η απάτη της συμμορίας-, λέει “έχω αυτά τα ζώα, έχω αυτές τις εκτάσεις που είναι δικές μου” και αν δεν τον καλύπτει η έκταση για το ζωικό κεφάλαιο, αυτοματοποιημένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ του δίνει ξυλώδη έκταση ή οποιαδήποτε έκταση στην υπόλοιπη Ελλάδα. Tο κάνει ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι νόμιμο. Πάμε τώρα στη “γαλάζια” συμμορία: Έπαιρναν ανθρώπους, -ηλικιωμένους, φίλους, γνωστούς- και τους έκαναν ψευδείς δηλώσεις επινοικίασης εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πήγαιναν με αυτές τις ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν επιδοτήσεις. Άρα, δεν το έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτοματοποιημένα μέσω της τεχνικής λύσης. Αξιοποιούσαν την τεχνική λύση για να καταθέτουν ψευδείς δηλώσεις επινοικίασης στρεμμάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα και να παίρνουν επιδοτήσεις. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Όφειλε να κάνει ελέγχους και ο κ. Βορίδης. Όφειλε ο κ. Αυγενάκης να μας πει γιατί αποδεσμεύτηκαν πριν τις εκλογές του 2024 χιλιάδες μπλοκαρισμένα ΑΦΜ».

Σχετικά με την παραίτηση στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:«έφτασα να γίνω γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ευρωβουλευτής, Βουλευτής, Πρόεδρος γιατί δεν με έσπρωξε κανείς ολιγάρχης, ούτε η εγχώρια οικογενειοκρατία που πρωταγωνιστικό μέλος είναι ο κ. Μητσοτάκης, ούτε είμαι συνώνυμος προστασίας διεφθαρμένων συστημάτων όπως αποδείχθηκε ο Πρωθυπουργός και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι πάντα λέει “όλα στο φως” αλλά τελικά μόνο σκοτάδι. Είπα ότι έχω έναν αξιακό κώδικα. Όποιος τον παραβεί, φεύγει. Το τήρησα; Ναι. Θέλω, λοιπόν, να μου πείτε έναν από αυτούς που είναι μέσα στη δικογραφία που έφυγε και πλήρωσε. Για να δούμε τον αξιακό κώδικα τον δικό μου και του Πρωθυπουργού».

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν δριμύς για τις δηλώσεις Πλεύρη περί «αντικατάστασης πληθυσμού» και την αμηχανία του κ. Μητσοτάκη που δήλωσε πως δεν την ξέρει.

«Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε μια κρεπερί, δεν ξέρεις ότι εκεί πουλάνε κρέπα και όχι γύρο με τζατζίκι; Όταν έβαλε υπουργό τον κ. Πλεύρη, δεν ήξερε τη θεώρηση, τη ρητορεία και την αντίληψη του κ. Πλεύρη;»

«Η Νέα Δημοκρατία ήθελε το ΠΑΣΟΚ να μπει στην γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, ότι “η θάλασσα δεν έχει σύνορα”. Όχι, κύριε Μητσοτάκη. Η γραμμή του ΠΑΣΟΚ – και με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και με εμένα – είναι άλλη από του ΣΥΡΙΖΑ, που σας βολεύει να πάμε. Η θάλασσα έχει σύνορα, τα κράτη περιφρουρούν τα σύνορα και κάνουν αποτρεπτικές επιλογές και όχι επιλογές εγκλωβισμού που κάνατε εσείς» εξηγώντας ότι το κλειδί είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και όχι η αναστολή της εξέτασης ασύλου και ο εγκλωβισμός χιλιάδων ανθρώπων που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ στη χώρα μας, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία τους προέρχονται από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.

Πηγή: skai.gr

