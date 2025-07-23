ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της αισχροκέρδειας

Με μία σκληρή ανακοίνωση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΙ, υποστηρίζοντας ότι «ήταν αποκαλυπτική του πόσο πιεσμένος, νευρικός αλλά και αμετανόητος είναι. Ήταν αυτό που ξέρουν όλοι, ένας απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός».

Ακολούθως αναφέρει: «Για την εξωτερική πολιτική: Αντί να απολογηθεί που οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδα, με διαρκείς ήττες σε κρίσιμα ζητήματα και συρρικνώνει το διπλωματικό της κεφάλαιο, άρχισε να επιτίθεται στους προκατόχους του. Έφτασε δε, στο σημείο να επιτεθεί και στον πρωθυπουργό του κόμματός του, τον Κώστα Καραμανλή, την περίοδο που ο ίδιος ήταν βουλευτής της ΝΔ. Θα λέγαμε απλά, ας τα βρούνε μεταξύ τους, αλλά επειδή είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι πολύ επικίνδυνο να μπαίνει και αυτό στην σφαίρα των εσωκομματικών διενέξεων της ΝΔ, επειδή αφορά ολόκληρη την χώρα.

Ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε σε κανένα από τα ανοικτά ερωτήματα που έχει δημιουργήσει η ανεύθυνη κυβερνητική εξωτερική πολιτική, τόσο όσον αφορά το ζήτημα της Λιβύης, όσο και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων. Έφτασε σε σημείο να ισχυρισθεί ότι 'δεν θα πρέπει να μεγαλοποιούμε' το γεγονός ότι πάγωσε η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, προσπαθώντας να πείσει ότι αυτό αφορά περισσότερο την Κυπριακή Δημοκρατία παρά την Ελλάδα!

Ο κύριος Μητσοτάκης δεν απάντησε επί της ουσίας για κανένα ζήτημα. Ούτε για το τουρκολιβυκό Μνημόνιο, ούτε για την ακύρωση East Med, ούτε για το γεγονός ότι το Oruc Reis έφτασε έξω από τη Ρόδο και το Καστελόριζο χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις, ούτε για τις παραβατικές ενέργειες στα ανοικτά της Κάσου και τις παρενοχλήσεις ωκεανογραφικών, ούτε για την υιοθέτηση του τουρκικού αναθεωρητισμού από την Λιβύη, ούτε για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από διεθνείς και ευρωπαϊκές διασκέψεις για τη Λιβύη και την ευρωπαϊκή άμυνα, ούτε για την πώληση f16 και Eurofighter στην Τουρκία και την προοπτική πώλησης f35, ούτε για τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία από ευρωπαϊκά κράτη και την τουρκική συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, για την οποία προσπάθησε να ισχυρισθεί ότι δεν ισχύει. Θα ήταν ίσως χρήσιμο να ενημερώσει γι' αυτό και τον Υπουργό 'Αμυνας, ο οποίος έχει κάνει λόγο για 'κανονισμό της κερκόπορτας'. Και κάτι εξαιρετικά σημαντικό: Αφού είναι δυσκολη η επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων - όντως είναι δύσκολη - γιατί πάγωσε το έργο επιτήρησης που βρήκε έτοιμο από ΣΥΡΙΖΑ;».

Συνεχίζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται στα όσα είπε ο πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κατέγραψε ρεκόρ ψεμάτων. Ισχυρίστηκε ότι ανακοίνωσε τη διάλυση του οργανισμού και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ με δική του πρωτοβουλία, ενώ η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε μετά την έφοδο της Ευρωπαίας Εισαγγελέα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για να μην απαντήσει στην ρητή αναφορά στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εγκληματική οργάνωση την περίοδο της δικής του κυβέρνησης, έφτασε 40 χρόνια πριν και μίλησε για ένα διαχρονικό, διακομματικό, κοινωνικό και παραγωγικό πρόβλημα, που κακόμαθε δύο γενιές αγροτών. Τι θράσος! Αφού θέλει να ξεκινήσει από το κέντρο της πίστας όπως είπε, γιατί δεν ξεκινά με τις ευθύνες των κ.κ. Βορίδη - Αυγενάκη που αναφέρονται καθαρά στη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή;

Είχε τέσσερα χρόνια τον κ. Βάρρα σύμβουλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν μιλάνε; Από την εξεταστική θα μάθει για το γαλάζιο σκάνδαλο των 'φραπέδων' και των 'χασάπηδων'»;

Τέλος, απαντά στα όσα είπε ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: «Η πραγματικότητα μιλά από μόνη της. Όποιος συγκρίνει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ενοικίων, super market το 2019 και το 2025, καταλαβαίνει διαφορά στην αγοραστική δύναμη και στην φτωχοποίηση των πολιτών. Αυτό άλλωστε το επιβεβαιώνουν και οι μετρήσεις της κοινής γνώμης στα ερωτήματα για τα ζητήματα της ακρίβειας. Όπως και τα δισεκατομμύρια υπερκερδών των καρτέλ. Είναι το μόνα εξάλλου, που πάνε καλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όσο για το ποιος είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός, όπως φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτή την κατηγορία δεν έχει αντίπαλο, είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, της συγκάλυψης, των υποκλοπών, της αισχροκέρδειας».

Πηγή: skai.gr

