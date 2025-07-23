Μητσοτάκης: Συνέντευξη στον ΣΚΑΪ

Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, τόσο για τα θαλάσσια πάρκα και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, όσο και για το μεταναστευτικό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στη Σία Κοσιώνη, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ποτέ καμία θεωρία γκρίζων ζωνών»

Η αλήθεια είναι ότι το αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας», συν τω χρόνω, προβλήθηκε με πιο έντονο τρόπο. Είναι, όμως, εξίσου αλήθεια ότι απέναντι σε αυτό το αφήγημα η Ελλάδα αντέδρασε και αντέδρασε ποικιλοτρόπως, με πολλά διαφορετικά μέτρα και πρωτοβουλίες, για τις οποίες φαντάζομαι ότι μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια.

Να απαντήσω, όμως, ευθέως στο ερώτημά σας. Εγώ προσβλέπω πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία και πιστεύω ότι μέσα από ένα πλαίσιο συζητήσεων και καλής θέλησης, μπορούμε τουλάχιστον να αποφεύγουμε τις ακραίες εντάσεις, οι οποίες μας ταλάνισαν τόσο στον Έβρο όσο και το καλοκαίρι του 2020.

Αυτό ως ένα βαθμό το έχουμε πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια, όπως έχουμε πετύχει και μία καλύτερη σχέση στη διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού.



Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες όπως τα θαλάσσια πάρκα θα πρέπει να αγκαλιάζονται από όλες τις χώρες, γιατί στο κάτω-κάτω το θαλάσσιο περιβάλλον είναι κοινό. Ζητήματα κυριαρχίας με την Τουρκία δεν συζητάμε διεμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης.

Τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται στο εύρος των χωρικών μας υδάτων. Τα χωρικά μας ύδατα προσδιορίζονται από τα νησιά τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα και ζήτημα αμφισβήτησης ελληνικών νησιών από την Τουρκία δεν υφίσταται ξεκαθάρισε.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ποτέ καμία θεωρία γκρίζων ζωνών και να δεχθεί από την Τουρκία να της υποδείξει το τι θα κάνουμε ή το τι δεν θα κάνουμε εντός περιοχών της ελληνικής κυριαρχίας.

Εγώ στο σκάκι προτιμώ να παίζω με τα λευκά. Θέλω να έχω εγώ την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θέλω εγώ να μπορώ να κάνω τις πρώτες κινήσεις.

Και πολλές από τις αντιδράσεις τις οποίες βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι απότοκο πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση.

Άρα εγώ αντιπαρέρχομαι τη θεωρία της ακινησίας και της αποδοχής τετελεσμένων με μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, η οποία προφανώς προκαλεί και αντιδράσεις.

Η διπλωματία του Twitter είναι εύκολη. Aυτοί οι οποίοι έχουν ασκήσει εξωτερική πολιτική και δεν έχουν να δείξουν κάτι συγκεκριμένο ως αποτέλεσμα αυτής της δικής τους πορείας, θα συνιστούσα να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να μην μεταμορφώνονται ξαφνικά, όταν αφήνουν τα οφίτσια και τη δυσκολία της άσκησης της πολιτικής, σε επικριτές από την ασφάλεια και την απόσταση του πληκτρολογίου.

Έχουμε εξ αρχής επαφές και στην Τρίπολη την επίσημη κυβέρνηση και στη Βεγγάζη.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Παράνομο και παράλογο»

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι και παράνομο και παράλογο δεν παράγει δικαιώματα διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός. Και το γεγονός ότι δεν παράγει δικαιώματα φαίνεται ξεκάθαρα από την απόφαση της Chevron να συνομιλήσει μαζί μας.

Η Ελλάδα έχει την ΕΕ στη Λιβύη στο πλευρό της, έχει στρατηγική σχέση με Αίγυπτο με τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, και η Λιβύη πρέπει να επιλέξει εάν θέλει να συνταχθεί με τον άμεσο γείτονα της ή αν θέλει να είναι άρμα και εργαλείο της Τουρκίας.

Προσκαλούμε την κυβέρνηση της Τρίπολης να συζητήσει με την Ελλάδα οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Μεταναστευτικό

Η Ελλάδα έχει διαχειριστεί και άλλες φορές μεταναστευτική κρίση υπενθύμισε. Τον Μάρτιο του 2020 προστάτεψε τα σύνορά της και εμποδίσαμε οργανωμένη εισβολή μεταναστών. Σήμερα η πολιτική της Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα έχει αλλάξει.

Οι άνθρωποι με το που πατάνε σε ελληνικό έδαφος, ουσιαστικά θα φυλακίζονται. Στέλνουμε μήνυμα στους διακινητές και τους πελάτες τους ότι το ελληνικό έδαφος δεν θα ισοδυναμεί με εύκολη είσοδο.

Η χώρα δεν ωφελήθηκε από πολιτική μακάριας ακινησίας, και αυτό αφορά πολλές κυβερνήσεις.

Η χώρα μας χρησιμοποίησε νομική ορολογία ότι η απόφαση που πήρε δεν θα προσβληθεί σε ανώτατα ευρωπαϊκά όργανα εξήγησε για την επίκληση του άρθρου 15 της ΕΣΔΑ.

Υπάρχει κάποιος που μπορεί να προτείνει κάτι διαφορετικό; Να βουλιάξουμε τις βάρκες στη μέση του πελάγους; Ελπίζω όχι, τόνισε.

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί την κατάλληλη στιγμή. Ο επιμερισμός του κόστους θα πρέπει να επιμεριστεί με τρόπο δίκαιο. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να ζητάει προσέγγιση με την Ευρώπη και να θέλει να μπλοκάρει ευρωπαϊκό έργο.

Πρόγραμμα SAFE

Για να μπορέσει να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE (πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών και χρηματοδότησης) απαιτείται ομοφωνία. Όσο επιμένει σε casus belli απέναντι στην Ελλάδα και να εγείρει ζητήματα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, δεν πρόκειται να μπει στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα δεν θα το επιτρέψει.

H Ελλάδα έχει ενισχύσει την αποτρεπτική δυνατότητά της. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα και αν πιστεύει ότι κάποιος μπορεί να μπλοκάρει εξοπλιστικά της προγράμματα είναι βαθιά νυχτωμένος. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει, όμως, είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι θα υπάρχουν αιρεσιμότητες και όροι στον τρόπο με τον οποίο τα αεροσκάφη αυτά θα παραδοθούν και ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν και θα υποστηριχθούν στο μέλλον. Και αυτό πιστεύω ότι θα το πετύχουμε.

Πρέπει να πατάμε μόνοι μας στα πόδια μας, δεν ψάχνουμε επιδιαιτητές στα προβλήματα με την Τουρκία τόνισε για τις ΗΠΑ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το πάρτι τελείωσε»

Εδώ και πολύ καιρό γνωστό ότι υπήρχαν προβλήματα στις διασταυρώσεις των επιδοτήσεων. Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό, διακομματικό είναι κοινωνικό. Επί 40 χρόνια γενιές έμαθαν να εξαρτούν αποκλειστικά το μέλλον τους από τις κοινοτικές επιδοτήσεις σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αποφάσεις εκδικάστηκαν γιατί κάποιος έκανε κάτι δεν περιμέναμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ''μαγαζί'' που έπρεπε δυστυχώς να εξυγιανθεί εν κινήσει.

Η απόφαση για διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε πριν από την απόφαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Όλοι γνωρίζουν ότι το πάρτι αυτό τελειώνει.

Θα ξεκινήσουμε από αυτούς που χόρευαν στο κέντρο της πίστας, όχι από αυτούς που ήταν στην περιφέρεια, διαβεβαίωσε.

Ελέγχεται ήδη ένας μεγάλος αριθμός ΑΦΜ, από αυτούς που πήραν τα πολλά λεφτά, και θα δούμε τι θα πάρουμε. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Τα χρήματα που παίρνουν κάποιοι που δεν τα δικαιούνται λείπουν από κάποιους άλλους. Τα πράγματα εκ των πραγμάτων θα αλλάξουν τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο κόσμος μάς λέει να αποδοθούν ευθύνες και να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Εγώ ανέλαβα τις ευθύνες μου δεν κερδίσαμε τη μάχη – ακόμα, αλλά τον πόλεμο πρέπει να τον κερδίσουμε.



Έχω κερδίσει μάχες έχω χάσει και μάχες, αλλά παραμένω ταγμένος στον δρόμο της εξυγίανσης και της διαφάνειας.

Να αποσυρθεί το αίτημα για προκαταρκτική, εμείς δεν βλέπουμε ποινικές ευθύνες των υπουργών μας. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει στελέχη μπλεγμένα σε αυτή την ιστορία. Ο μόνος που το πιστεύει είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κώστας Αχ. Καραμανλής

Είναι προφανής η απάντησή μου δεν χρειάζεται να σας την πω, ανέφερε ερωτηθείς αν θα τεθεί εκτός ΚΟ ο Κώστας Αχ. Καραμανλής σε περίπτωση που βρεθεί ένοχος για τα Τέμπη.

Σε μια συγκυρία που οι πολίτες μας δοκιμάζονται από την ακρίβεια δεν μπορούμε να μη λάβουμε υπόψη μας ότι συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα. Από 18% ανεργία πήγαμε στο 8% ανεργία, και με αύξηση μισθών δεν το λες και λίγο.

Οικονομία

Η υπεραπόδοση του προηγούμενου χρόνου μας έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ -δεν το έχουμε κάνει ακόμα γιατί δεν το έχουν δει οι πολίτες-, ένα ενοίκιο πίσω πρακτικά σε όλους τους ενοικιαστές, τον Νοέμβριο, και 250 ευρώ μόνιμη στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, πάλι τον Νοέμβριο.

Στόχος μας είναι η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης. Έχουμε δημοσιονομικό χώρο δεν είναι τεράστιος, όμως πάντα θα σου ζητάνε περισσότερα απ' όσα μπορείς να κάνεις. Όμως, αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή η προσοχή μας πρέπει να στραφεί στη μεσαία τάξη και πρωτίστως στους μισθωτούς.

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Απέχουμε δύο ακόμη χρόνια από τις εκλογές, έχουμε 2 επιλογές πατάμε φρένο και κάνουμε διαχείριση, ή γκάζι με τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Πρώτο θέμα το νερό. Το δεύτερο θέμα είναι οι πολεοδομίες. Θα πάμε σε μια δραστική μεταρρύθμιση ως προς τις πολεοδομίες.

Τσίπρας: «εξαπάτησε τον ελληνικό λαό»

Για να απαντήσω στον κ. Τσίπρα θα πρέπει να μιλήσει, τουλάχιστον με τρόπο που θα μπορώ να απαντήσω. Αυτό το οποίο, όμως, εγώ οφείλω να επισημάνω είναι ότι δεν μπορώ ως ένας ενεργός πολιτικός, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Τσίπρα, να επιτρέψω να παραχαραχθεί η ιστορία αυτού του τόπου.

Ούτε να ξεχάσουμε τι έγινε το 2015, ούτε ξαφνικά να εμφανιστούν ως οι σωτήρες κάποιοι οι οποίοι έπαιξαν την τύχη της χώρας στα ζάρια, ως οι πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά την οποία έβαλαν οι ίδιοι. Αυτή την παραχάραξη της ιστορίας δεν θα την επιτρέψω.

Ο κ. Τσίπρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης πριν το 2015, εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Ήταν ένας κακός Πρωθυπουργός που προκάλεσε ένα τρίτο μνημόνιο, αχρείαστο παντελώς, και οδήγησε τη χώρα στον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι ήταν και ένας κακός αρχηγός της αντιπολίτευσης από το 2019 και μετά, διότι αν ήταν καλύτερος προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα πήγαινε από το 32% στο 17%.

