Περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ, που έχουν εξοικονομηθεί από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κατευθύνονται στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υποδεχόμενος στο υπουργείο τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Τα κονδύλια αυτά θα αξιοποιηθούν για την αγορά νέων πλοίων και την τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη, υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης.

«Βούληση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι να στρέψει όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια γίνεται, για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τις γυναίκες και άνδρες του ελληνικού Λιμενικού, που δίνουν την καθημερινή μάχη. Και σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι εξοικονομούμε και δίνουμε στο Λιμενικό 450, περίπου, εκατομμύρια, τα οποία αφορούν την αγορά νέων πλοίων και την τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη και παράλληλα είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε άλλη δράση και πρόταση γίνει από το υπουργείο Ναυτιλίας, διότι προτεραιότητα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι τα λεφτά τα οποία διασφαλίζουμε να δίνονται για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε με την αγαστή συνεργασία που έχουμε σήμερα με τις γυναίκες και τους άνδρες που πραγματικά δίνουν τον καθημερινό αγώνα να φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Πλεύρης.

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό συντονισμένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις υποδομές μας και τις δομές μας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με προγράμματα εξοπλισμών, με το Λιμενικό Σώμα, το οποίο, ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, δίνει μάχη καθημερινά στα 18.500 μίλια θαλασσίων συνόρων μας και με πολλές προκλήσεις καθημερινά. Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, πατριωτική δουλειά και αποφασίσαμε να την στηρίζουμε και να την ενισχύουμε με κάθε δυνατό τρόπο», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας ότι με τα 450 εκατομμύρια που ανακοίνωσε ο κ. Πλεύρης και με την εντολή του πρωθυπουργού, το υπουργείο θα προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία ανάμεσα σε άλλα, για δύο μεγάλα πλοία ανοικτής θαλάσσης 80 μέτρων με ελικοδρόμια για το Λιμενικό Σώμα, έξι παράκτια περιπολικά πλοία των 30 μέτρων, επίσης για το Λιμενικό Σώμα, 10 καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη 18 μέτρων και 60 κόμβων, κινητές μονάδες, drones και νέα τεχνολογία.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να επιτηρούμε με σύγχρονα μέσα τα θαλάσσια σύνορά μας. Είμαστε χώρα, δεν είμαστε χώρος, έχουμε θαλάσσια σύνορα που είναι υποχρέωσή μας να τα επιτηρούμε και να τα προστατεύουμε. Αλλά ομοίως, όπως φτιάξαμε όλη την Πολιτική Προστασία με όλα τα σύγχρονα μέσα, θα φτιάξουμε νέα δομή, τέτοια στο Λιμενικό Σώμα και στο υπουργείο Ναυτιλίας, που θα συμπεριλαμβάνει όλη αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία επιτήρησης και επισήμανσης των κινδύνων», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.