Ανδρουλάκης: Επιχείρηση συγκάλυψης - Αιφνιδιαστική αντικατάσταση μελών της ΑΔΑΕ πριν τη συνεδρίασή της την Παρασκευή Πολιτική 17:18, 27.09.2023

Για «συμπτώσεις» με στόχο τη συγκάλυψη στην υπόθεση των υποκλοπών έκανε λόγο στην παρέμβασή του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης