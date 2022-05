Όταν η σύμπτωση παραείναι σύμπτωση και φάινεται σαν να κάνει χιούμορ ο... Θεός. Viral στα κοινωνικά δίκτυα έγινε η στιγμή που ο συνήγορος της Άμπερ Αλερτ διακόπτεται από… τον εκκωφαντικό ήχο του Άμπερ Αλερτ στα κινητά τηλέφωνα ενώ ολοκλήρωνε την αγόρευσή του στην δίκη μεταξύ της ηθοποιού και του πρώην συζύγου της, Τζόνι Ντεπ.



Ο δικηγόρος Μπεν Ρότενμπορν συνόψιζε τις θέσεις της πελάτισσάς του το πρωί της Παρασκευής, όταν πολλά κινητά τηλέφωνα άρχισαν να χτυπούν με το γνωστό και στη χώρα μας ήχο, προκαλώντας ταραχή στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ενόσω η σειρήνα του Άμπερ Αλερτ ακουγόταν από τα κινητά, η Χερντ γύρισε να κοιτάξει στην αίθουσα με ένα μπερδεμένο βλέμμα στο πρόσωπό της.

«Φαίνεται ότι υπάρχει Amber Alert», είπε η δικαστής Πένεϊ Αζκαράτε. «Οι άνθρωποι το παίρνουν σε τηλέφωνα που δεν έχουν κλείσει τον ήχο».

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο ήχος δεν ήταν ακριβώς Άμπερ Αλερτ – ειδοποίηση για εξαφάνιση ή απαγωγή - αλλά μια προειδοποίηση της πολιτικής προστασίας για καταιγίδα για την ευρύτερη περιοχή Φέρφαξ της Βιρτζίνια.

Courtroom Moment: An alert that was mentioned as an "AMBER Alert" while #AmberHeard's attorney delivered closing arguments was actually a storm warning. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/chv9lkWfHU