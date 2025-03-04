Μέτρα για τη διασφάλιση διαθεσιμότητας κρίσιμων φαρμάκων και την αντιμετώπιση των ελλείψεων στις «μικρές αγορές», ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ερωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού συνεργασίας για τις από κοινού προμήθειες μεταξύ των Κρατών Μελών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Υπογραμμίζει ότι πολλά καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα δεν κυκλοφορούν ή κυκλοφορούν με σημαντικές καθυστερήσεις σε ορισμένες αγορές, προκαλώντας ανισότητες μεταξύ των ασθενών στην ΕΕ, ενώ τα μικρότερα Κράτη Μέλη τείνουν να πληρώνουν υψηλότερες τιμές.

Συμπληρώνει ότι «η ΕΕ αντιμετωπίζει ελλείψεις 33 φαρμάκων και εξαρτάται από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών τρίτων χωρών για πρώτες ύλες και δραστικές φαρμακευτικές ουσίες (APIs), με τις συνέπειες αυτής της εξάρτησης να γίνονται εμφανείς κατά την πρόσφατη πανδημία της COVID-19».

Καταλήγει δε αναφερόμενος στην ανάγκη για επενδύσεις, τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για την ενίσχυση των παραγωγικών ικανοτήτων της ΕΕ καθώς και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εμπορικούς εταίρους τρίτων χωρών με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Διασφάλιση διαθεσιμότητας κρίσιμων φαρμάκων και αντιμετώπιση των ελλείψεων στις «μικρές αγορές»

Η πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα διαφέρει σημαντικά από το ένα Κράτος Μέλος στο άλλο λόγω παραγόντων όπως το μέγεθος της αγοράς.

Πολλά καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα δεν κυκλοφορούν ή κυκλοφορούν με σημαντικές καθυστερήσεις σε ορισμένες αγορές, προκαλώντας ανισότητες μεταξύ των ασθενών στην ΕΕ, ενώ τα μικρότερα Κράτη Μέλη τείνουν να πληρώνουν υψηλότερες τιμές.

Επιπρόσθετα, η ΕΕ αντιμετωπίζει ελλείψεις 33 φαρμάκων και εξαρτάται από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών τρίτων χωρών για πρώτες ύλες και δραστικές φαρμακευτικές ουσίες. Οι συνέπειες της εξάρτησης αυτής έγιναν δε εμφανείς κατά την πρόσφατη πανδημία της COVID-19.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς θα ενθαρρύνει την από κοινού προμήθεια κρίσιμων φαρμάκων και άλλων φαρμάκων κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση σε «μικρές αγορές» κι εάν εξετάζει τη δημιουργία ενός εθελοντικού κοινού μηχανισμού συνεργασίας για τις προμήθειες μεταξύ των Κρατών Μελών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση σε καινοτόμα φαρμάκα και την αποφυγή των ελλείψεων;

2. Πώς θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για την ενίσχυση των παραγωγικών ικανοτήτων της ΕΕ;

3. Σε ποιές ενέργειες θα προβεί προς την κατεύθυνση της μείωσης της εξάρτησής από εμπορικούς εταίρους τρίτων χωρών και την ενίσχυση της ασφάλειας και ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων;





