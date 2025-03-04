Οι ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών δεν περιορίζονται στον Χρήστο Τριαντόπουλο, περιλαμβάνει και άλλα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

«Η συγκάλυψη αποτελεί συνολική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και είναι τόσο για την πυρκαγιά και την έκρηξη, αλλά και για την ίδια την σύγκρουση», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Ολοένα και νέα στοιχεία βγαίνουν στο φως για τους χειρισμούς που έγιναν τις πρώτες ώρες. Όμως στις ποινικές ευθύνες μπαίνει μόνο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Από τη δικογραφία φαίνονται και άλλα σοβαρά ζητήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για υπόθαλψη παρεμπόδισης Δικαιοσύνης, για άτυπες συναντήσεις εκτός συντονιστικού οργάνου, που συνδέονται με τις ενέργειες στον τόπο του εγκλήματος. Είναι σοβαρές οι ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» είπε.

«Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι ακέραια γιατί δεν διαφύλαξε τον τόπο του εγκλήματος» πρόσθεσε. «Το κύριο βάρος της ευθύνης σας όμως είναι το ίδιο το έγκλημα και στο πόρισμα του ΚΚΕ αναδείχτηκαν οι σοβαρές πολιτικές και ποινικές ευθύνες για όλες τις κυβερνήσεις και ό,τι προηγήθηκε για να φτάσουμε στη μέρα εκείνη. ΤΟ ΠΑΣΟΚ είναι σαφές γιατί δεν θέλει να πάμε στην ουσία του θέματος. Ακόμη και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ανέδειξε χρόνια προβλήματα του δικτύου και διαχρονικές ευθύνες».

«Όπως κατέθεσε μάρτυρας αστυνομικός, αμαξοστοιχία του ΟΣΕ έσπευσε να παραλάβει αμέσως τα φορτία της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Να αναφέρουμε ότι στα πραγματικά φορτία δεν γίνεται έλεγχος. Αν μάλιστα, είναι για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ δεν ξέρουμε καν τι άλλο έγκλημα μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν άδειες για διέλευση τέτοιων φορτίων μέσα από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Όπως τα φορτία με το ΤΝΤ που σταμάτησε στο Λαύριο το ΚΚΕ εμποδίζοντας την διέλευσή τους».

«Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να μπουν στο στόχαστρο οι ματωμένες ράγες και το έγκλημα του κέρδους. Γνωρίζουμε όμως πως η τράπουλα είναι σημαδεμένη» είπε ο κ. Κουτσούμπας προσθέτοντας πως η πολιτική βούληση καθορίζει την ειδική ποινική μεταχείριση, μέσω του «άθλιου νόμου περί ευθύνης υπουργών».

Πηγή: skai.gr

