Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για ενδεχόμενα αδικήματα του τότε υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι ενόψει της συγκεκριμένης προανακριτικής για τα Τέμπη, ο κ. Τριαντόπουλος είχε προαναγγείλει την παραίτησή του από τις 6 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του είχε γνωστοποιήσει πως θα παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όταν συσταθεί η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την τραγωδία στα Τέμπη, «προς διευκόλυνση της διαδικασίας και του έργου της Κυβέρνησης».

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, «όλα όσα αναφέρονται, ως προς εμένα, είναι εκτός πάσης πραγματικότητας και λογικής», ενώ αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως αποδεικνύει «την προσήλωση του στον στόχο της άκριτης εργαλειοποίησης της τραγωδίας, περιγράφοντας αβάσιμες μομφές που μου αποδίδονται» προσθέτοντας ότι ο ίδιος θα αντιτάξει «την αλήθεια, τις αποδείξεις και τα γεγονότα».

