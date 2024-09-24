Στον Αλέξη Τσίπρα θα απονεμηθεί το Βραβείο Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης», σήμερα Τρίτη, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

Η βράβευση του πρώην πρωθυπουργού γίνεται με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, το βραβείο «Νίκος Νικηφορίδης» θα δοθεί και σε δύο εκπροσώπους του δικοινοτικού κινήματος συνύπαρξης σε ενωμένη Κύπρο.

Στον Γιώργο Λιασή, πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδος, και στην Neshe Yashin, Τουρκοκύπρια ποιήτρια, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η θέσπιση του βραβείου είναι πρωτοβουλία του ΠΑ.Δ.Ο.Π (Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών & Παγκοσμιοποίησης) και απονέμεται κάθε χρόνο από το 2018 στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της μνήμης του αγωνιστή της ειρήνης Νίκου Νικηφορίδη, που στα 22 του χρόνια ηγήθηκε του Φιλειρηνικού Μετώπου Νέων (1950), το οποίο ανέλαβε τη διακίνηση στην Ελλάδα της Έκκλησης της Στοκχόλμης για την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων. Δραστηριότητα που οδήγησε στη σύλληψη, καταδίκη σε θάνατο και εκτέλεση του Νίκου Νικηφορίδη, 5 Μαρτίου 1951, στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

