Αλέξης Τσίπρας: Νικηφόρα προοδευτική συμμαχία

Δίνοντας το στίγμα του για την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς να δώσουν περισσότερο χώρο στο «μαζί», προειδοποιώντας ότι όποιος αγνοήσει αυτό το αίτημα της κοινωνίας, θα δει να τον προσπερνούν οι εξελίξεις. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας μιας «νικηφόρας προοδευτικής συμμαχίας» συμπληρώνοντας πως η πραγματικότητα επιβάλλει στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «να μάθουν πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και να αφήσουν την αφαίρεση και τη διαίρεση».

Το ηχηρό «καμπανάκι» που χτύπησε ο πρώην πρωθυπουργός με την ολοκλήρωση των διεργασιών της διεθνούς διάσκεψης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο του αφορά όλη τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο εσωτερικό τόσο για τον κίνδυνο από την άνοδο της Ακροδεξιάς όσο και τις συμμαχίες που πρέπει να σχηματιστούν προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να νικηθεί.

Υπογράμμισε την αναγκαιότητα των συγκλίσεων έναντι της Ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής τόσο στο εσωτερικό, όσο και στην Ευρώπη, ενώ στάθηκε στις αδυναμίες και στις ελλείψεις του εγχώριου προοδευτικού χώρου, χαρακτηρίζοντας καθήκον την ανάληψη «τολμηρών πρωτοβουλιών».

Αναλύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα ο κ.Τσίπρας εκτίμησε πως «αποτελεί ένα σημείο καμπής». «Οι πολίτες γύρισαν μαζικά τη πλάτη στο πολιτικό σύστημα» τόνισε «και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα: Οι ευθύνες για την εξέλιξη αυτή μας αφορούν όλους. Όλο το πολιτικό σύστημα. Με καθοριστικές ναι, αλλά όχι αποκλειστικές, τις ευθύνες της δεξιάς κυβέρνησης» παρατήρησε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ότι «οι προοδευτικές δυνάμεις όμως, δεν μπορούν στις συνθήκες αυτές να μένουν απαθείς. Ούτε να εξουδετερώνουν η μια την άλλη με ανώφελους και άγονους εμφύλιους».

O Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην πολυδιάσπαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο: «Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο δίπλα σε μια δεξιά κυβέρνηση να ενισχύονται ως δεύτερη αθροιστικά δύναμη, κόμματα που φλερτάρουν με τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τον ακραίο εθνικισμό, ακόμα και τον φασισμό. Και την ίδια ώρα οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να παραμείνουν κατακερματισμένες και περιχαρακωμένες καθεμιά στην αυταρέσκειά της».

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αφορά τις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα για τα περιθώρια που υπάρχουν μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ - και όχι μόνο - να συνεργαστούν με ορίζοντα το 2027. Το τοπίο μοιάζει να είναι θολό, καθώς δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο τραπέζι και το σίγουρο είναι πως αν δεν καθίσουν οι ηγεσίες να συζητήσουν και να καταλήξουν σε έναν οδικό χάρτη τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει.

Στην Κουμουνδούρου υπάρχει «μουρμούρα» για το αποτέλεσμα της κάλπης της 9ης Ιουνίου και η απουσία από σήμερα του Στέφανου Κασσελάκη στις ΗΠΑ προκάλεσε ήδη μια αμηχανία σε στελέχη.

Στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, καθώς έχει τεθεί ευθέως θέμα αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη και οι επόμενες 11 ημέρες είναι πολύ κρίσιμες.

Σήμερα θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο και στις 30 του μήνα τις τελικές αποφάσεις θα πάρει η Κεντρική Επιτροπή.

Θα στηθούν κάλπες το φθινόπωρο ή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπορεί έχοντας την πλειοψηφία του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου να παρατείνει τις εκλογές για τα τέλη του 2025 όπου έτσι και αλλιώς ήταν προγραμματισμένο να γίνει το συνέδριο του κόμματος;

Πολλές από τις προθέσεις που υπάρχουν τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και από την πλευρά των «δελφίνων» θα εκδηλωθούν σήμερα.

