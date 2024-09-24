Για τη διαγραφή του Μάριου Σαλμά από τη ΝΔ και για το σημερινό τετ α τετ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στον ΣΚΑΪ.

«Η διαγραφή Σαλμά αποτελεί ξεκάθαρα μια κίνηση αυτόνομη και αφορά σε μια κριτική που υπερέβη τα εσκαμμένα. Αυτό που λέει η κυβέρνηση και η ΝΔ είναι ότι την καλόπιστη κι εποικοδομητική κριτική προφανώς τη θέλουμε, δεν δηλώνουμε ότι είμαστε αλάνθαστοι ή ότι τα ξέρουμε όλα. Αντιθέτως, ο κ. Σαλμάς προχώρησε σε συκοφαντικές καταγγελίες. Σε ένα κράτος-δικαίου, αν εσείς πείτε ότι είμαι κλέφτης πρέπει εσείς να το αποδείξετε», επεσήμανε αρχικά ο κ. Σκέρτσος, ενώ προσέθεσε σχετικά:

«Ο κ. Σαλμάς έκανε μια καταγγελία πολιτικά και κοινοβουλευτικά για φωτογραφικούς διαγωνισμούς σε κυλικεία των αρχαιολογικών χώρων, απαντήθηκε πλήρως από τη Λίνα Μενδώνη πριν 3 μήνες και παρόλα αυτά επανήλθε χωρίς δικά του στοιχεία. Για αυτό μιλήσαμε για λάσπη. Δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό αυτό από την κυβέρνηση που έχει ψηλά ως προτεραιότητα τη σημαία της διαφάνειας και της νομιμότητας παντού. Στην περίπτωσή μας μιλάμε για 59 αρχαιολογικούς χώρους. Γνωρίζετε σε πόσους λειτουργούν τα κυλικεία; Σε πολύ λίγους. Άρα το υπουργείο Πολιτισμού, για να ενισχύσει το τουριστικό μας προϊόν, ομαδοποίησε τους χώρους κι έβγαλε έναν διαγωνισμό για όλους. Επομένως δεν ισχύει ότι έγινε απευθείας ανάθεση, άλλωστε έχουν γίνει προσφυγές για τους διαγωνισμούς και το υπουργείο έχει δικαιωθεί από τη Δικαιοσύνη 6-7 φορές».

Ως προς τις αναφορές περί «πολλών-λίγων», ο υπουργός Επικρατείας επανέλαβε ότι «η ΝΔ είναι ένα λαϊκό κόμμα κι όχι λαϊκίστικο, γιατί είναι των πολλών. Είναι κόμμα πατριωτικό, φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό. Όταν η ΕΡΓΑΝΗ ανακοινώνει πως προστέθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, αυτό είναι κάτι που εξυπηρετεί τους πολλούς ή τους λίγους; Όταν έχουν προστεθεί 37.500 εκπαιδευτικοί με μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, αυτό είναι με τους πολλούς ή τους λίγους;»

«Δεν θα κάνουμε εμπόριο πατριωτισμού - Καθυστερήσαμε αδικαιολόγητα με τις κάμερες»

Για τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο Άκης Σκέρτσος σημείωσε πως πλέον έχουν ανοίξει οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε διπλωματικό επίπεδο.

«Είναι πολύ καλό να συζητάμε, διότι αυτό φέρνει ηρεμία, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια χωρίς όμως να αλλάξει τίποτα από τις πάγιες θέσεις μας. Τα θετικά αυτής της ατζέντας είναι οι μηδενικές παραβιάσεις εδώ και ενάμιση χρόνο, που σημαίνει καλύτερο έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Σας θυμίζω και τις πολύ καλές τουριστικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου χάριν στην ειδική βίζα που έχουμε θεσπίσει. Δεν πρόκειται να κάνουμε εμπόριο πατριωτισμού».

Κλείνοντας, παραδέχτηκε ότι στο θέμα των καμερών η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα. «Δεν αφορά μόνο την οδική ασφάλεια, είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για καλύτερη αστυνόμευση και αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Ο λόγος που έχει καθυστερήσει είναι η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και των διαγωνιστικών διαδικασιών. Πλέον με κεντρική ανάθεση και σχεδιασμό από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα γίνει ένα σύστημα ελέγχου. Θεωρώ μέσα στον επόμενο μήνα θα γίνει παρουσίαση του νέου πλαισίου και μέσα στο 2025 θα έχουν τοποθετηθεί, φέρνοντας αποτελέσματα».

